Linda Rybová a Hanka Holišová se v soukromí mají rády. V Ulici je teď ale čeká něco, co vztah obou postav prověří

Herečka Linda Rybová v pořadu Backstage na
TV Nova přiznala, že si společných scén s Hankou Holišovou užívá a že si s kolegyní rozumějí i mimo kameru a že se mají rády. Jenže právě tohle civilní souznění dělá z aktuální dějové linky 22. sezóny Ulice tak intenzivní podívanou. VIP život zaznamenal, že jejich postavy, Blanka Vránová a Veronika Maléřová, totiž míří do situace, kde přátelství přestává být samozřejmostí a stává se testem, který nemá správnou odpověď. Blanka ví o nevěře a před Veronikou mlčí. Tajemství, které Blanka nese místo Patrika
Celé to začalo prozaicky. Blanka odhalila, že Patrik podvádí Veroniku. Místo aby kamarádce řekla pravdu, zvolila mlčení, a tím se stala součástí lži, kterou nevymyslela. V září ji diváci viděli, jak Patrika konfrontuje a tlačí na něj, aby se přiznal sám. To se ale nestalo.
Blanka tak zůstala uvězněná v roli, kterou si nevybrala: ví příliš mnoho a říká příliš málo. Veronika mezitím žije ve svatebním nadšení. Řeší šaty, termíny, představy o budoucnosti. A Blanka vedle ní sedí, přikyvuje a mlží. Nejde o klasický seriálový spor dvou žen; skutečným zrádcem v téhle lince je Patrik.
Začátkem října přišel
zásadní zvrat: Patrikova milenka je těhotná. Informace, kterou Blanka dosud držela pod pokličkou, najednou nabyla úplně jiné váhy. Už nejde jen o nevěru, kterou by šlo zamést pod koberec nebo vyřešit rozchodem. Je tu dítě. A s ním otázka, jestli Blanka vůbec může dál mlčet, aniž by se stala spoluviníkem katastrofy, která Veroniku zasáhne. Podle oficiálních upoutávek Novy se situace má vyhrotit v říjnových dílech. Veronika začíná tušit, že něco nesedí. Zatím nemá důkazy, ale instinkt ji vede správným směrem. A Blanka to vidí a ví, že čas, kdy mohla promluvit „včas“, už možná uplynul. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Blanka není nestranný pozorovatel
Na celé situaci je nejbolestivější to, že Blanka nenese cizí tajemství z pozice stability. Její vlastní vztah s Evženem chladne. Rybová v Backstage naznačila, že Blanka si nakonec najde to, co vždycky chtěla, ale konkrétní podobu tvůrci zatím tají.
Fanoušci Ulice na to reagují rozporuplně. Část diváků na sociálních sítích kritizuje, že se Blanka místo řešení vlastního života zaplétá do cizích problémů. Jiní v tom vidí přesně ten typ postavy, která dělá Ulici sledovatelnou: člověka, který obětuje vlastní klid pro někoho blízkého, i když to nedává smysl.
Blanka a Veronika nejsou náhodné známé. Jejich přátelství prošlo v minulých sezónách momenty, které by řadu vztahů zničily. V roce 2021 se psychicky rozložená Blanka Veronice svěřila navzdory Luďkově izolaci. Veronika byla vrba, opora, záchranná síť. Teď se role obrátily, a Blanka poprvé drží
informaci, která může Veroničin život okamžitě převrátit. Právě proto je tahle linka jiná než Blančiny předchozí krize. Domácí násilí, znásilnění Luďkem, alkohol a léky, to všechno byly existenční hrozby, kde Blanka byla obětí. Teď stojí před morálním dilematem. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Proč záleží na tom, kdo je Veronika pro diváky
Veronika Maléřová byla v posledních sezónách na obrazovce spíš sporadicky, bez vlastní velké linky. O to silnější je její návrat do centra děje. V červencové anketě o největší sympaťačku 21. sezóny Ulice vyhrála první nominační kolo s 9 710 hlasy; diváci ji mají rádi a fandí jí. Což znamená, že
až pravda o Patrikovi praskne, bude to bolet nejen Veroniku, ale i publikum. Blanka stojí před volbou, která nemá dobré řešení. Řekne-li pravdu, zničí Veronice svatbu. Bude-li mlčet dál, zničí přátelství. A Patrikovo dítě s milenkou tikající hodiny jen zrychluje.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová