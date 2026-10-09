Experti označili 1 nejhorší pánev na smažení. Používá ji skoro každá česká domácnost

Ve skříňce pod sporákem ji má skoro každý. Lehká černá pánev, na které kdysi omeleta klouzala sama, dnes nese na dně pár šedých rýh. Vědci, kteří zkoumají bezpečnost nádobí, i spotřebitelské organizace mají k jejímu dalšímu používání poměrně jasný názor.
Nejhorší pánví na smažení je podle nich obyčejná nepřilnavá pánev, které už dosloužil povrch, a to bez ohledu na značku nebo cenu. Takové nádobí patří k nejběžnějšímu vybavení českých kuchyní, a proto se téma týká téměř každého.
Poznáte ji na první pohled
Povlaku, kterému se běžně říká teflon, chemici říkají polytetrafluorethylen, zkráceně PTFE. Patří do skupiny látek PFAS, které si kvůli mimořádné odolnosti vysloužily přezdívku věčné chemikálie. Podobnou vrstvu přitom mívají i mnohé pánve prodávané jako granitové nebo titanové.
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Opotřebovaný povlak prozradí tyto signály:
rýhy a odřená místa, pod kterými prosvítá kov; povlak, který se na okrajích drobí; jídlo, které se najednou začne přichytávat, přestože dřív stačilo pár kapek oleje.
U poškrábaného nebo odlupujícího se povrchu radí australská spotřebitelská organizace CHOICE i vědci z University of Queensland pánev vyřadit.
Nejvíc jí ublíží prázdná rozpálená plotna
Při běžném smažení na střední stupeň je nepřilnavý povlak považovaný za bezpečný. Zhruba od 260 °C se ale vrstva začíná rozkládat a při dalším přehřívání z ní unikají výpary, které rozhodně nechcete vdechovat. Nejvíc ohrožují ptáky chované doma, například andulky nebo korely, kterým mohou přivodit i smrt.
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Tak vysoké teploty pánev dosáhne snadněji, než by člověk čekal, stačí ji nechat rozpalovat bez jídla. Německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) proto upozorňuje, že potažené nádobí nemá stát prázdné na zapnuté varné desce. Opakované přehřívání navíc povlak rychleji opotřebí, takže pánev doslouží dřív.
Škrábance a plastové částice v jídle
Vědci z australských univerzit Flinders a Newcastle v roce 2022 zkoumali, co se děje s povlakem, který se postupně odírá. Podle jejich studie může jediná prasklina na povrchu uvolnit zhruba 9 100 drobných částeček plastu. Autoři zároveň přiznávají, že o vlivu takových částic na lidské zdraví se zatím ví málo a téma potřebuje další výzkum.
BfR je ve svém hodnocení klidnější. Úřad povlak označuje za chemicky netečný, do pokrmu tedy nic nepředává. Pokud z něj odpadne kousek a člověk ho omylem sní, zpravidla projde trávením a tělo se ho zbaví přirozenou cestou. Pár polknutých šupinek podle současných poznatků zdraví bezprostředně neohrozí, dlouhodobé působení drobných částic ale věda zatím spolehlivě nepopsala. Spotřebitelské organizace proto volí opatrnost a poškozenou pánev doporučují vyměnit.
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Nejbližší náhradou je pánev s keramickým povlakem, kterému odborníci říkají sol-gel. Jeho základem je oxid křemičitý, tedy hlavní složka obyčejného písku, a PTFE v něm není. Jídlo se na něj také nepřichytává, takže přechod bude snadný.
Na desítky let vydrží litina, kterou lze z plotny přesunout rovnou do trouby. Když se nahřívá pomalu, drží pak teplotu velmi stabilně a jídlo v ní zůstane teplé ještě dlouho po vypnutí plotny. Daní za to je váha a péče, na kterou si musíte zvyknout. Myčka jí nesvědčí, a tak ji po umytí v dřezu vysušte a lehce potřete olejem.
Litinová pánev vydrží desítky let a zvládne plotnu i troubu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Třetí možností je nerezová ocel, která žádný povlak nemá. Jídlo se na ni proto přilepí, když ho do pánve dáte příliš brzy. Nejdřív ji tedy pořádně prohřejte a teprve potom přidejte tuk a suroviny.
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U plotny vystačíte se středním stupněm, vyšší výkon nepřilnavá pánev nepotřebuje. Po vaření jí dejte pár minut, ať zchladne. Rozpálená pánev ponořená do studené vody se může zkroutit a povlak to odnese.
Na mytí stačí měkká houbička a kapka saponátu, drátěnku i myčku raději vynechte. Při obracení jídla sáhněte po dřevěné nebo silikonové obracečce, protože kovové náčiní nepřilnavý povrch škrábe nejvíc.
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