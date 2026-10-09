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Experti označili 1 nejhorší pánev na smažení. Používá ji skoro každá česká domácnost

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Dennívýzva
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Ve skříňce pod sporákem ji má skoro každý. Lehká černá pánev, na které kdysi omeleta klouzala sama, dnes nese na dně pár šedých rýh. Vědci, kteří zkoumají bezpečnost nádobí, i...
Experti označili 1 nejhorší pánev na smažení. Používá ji skoro každá česká domácnost

Experti označili 1 nejhorší pánev na smažení. Používá ji skoro každá česká domácnost

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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