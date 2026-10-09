Toto je nejhorší maso do polévky – hnusné, řídké a bez chuti. Češi ho ale milují a jí ho často

Přední hovězí je levné – často ho seženete za 120-150 korun za kilo, což je výrazně méně než zadní nebo kližka. Jenže tahle úspora má svou daň. Přední část hovězího obsahuje velké množství pojivových tkání, chrupavek a tukových žil. Při vaření se z nich sice uvolňuje nějaká želatina, ale zároveň do vývaru přechází hodně tuku, který polévku zkalí. Maso samo o sobě je navíc po uvaření vláknitě, suché a bez výrazné chuti.
Proč Češi přední kupují
Odpověď je jednoduchá: cena. V době, kdy se ceny potravin neustále zvyšují, je lákavé sáhnout po nejlevnější variantě. Navíc mnoho lidí prostě neví, že existují lepší kusy masa na polévku. Zvyk z dětství, kdy babička vařila z předního, hraje také svou roli.
Další důvod je dostupnost. Přední najdete prakticky všude – v každém supermarketu, v každé prodejně masa. Není třeba objednávat dopředu ani chodit k řezníkovi. Prostě přijdete, vezmete balíček a jdete domů.
Jak z předního uvařit alespoň slušnou polévku
Pokud už máte přední doma a nechcete ho vyhodit, dá se s ním pracovat. Klíčové je správné ošetření a delší čas vaření.
- hovězí přední – 500 g
- kořenová zelenina (mrkev, petržel, celer) – 300 g
- cibule – 1 kus
- česnek – 2 stroužky
- celé koření (nové koření, pepř, bobkový list) – podle chuti
- sůl – podle chuti
- voda – 2 litry
- Maso před vařením opláchněte a zbavte ho viditelných tukových žil a blánky. Čím víc jich odstraníte, tím čistší bude vývar.
- Dejte maso do hrnce, zalijte studenou vodou a přiveďte k varu. Jakmile se začne tvořit pěna, slíte vodu a maso opláchněte. Tímto krokem se zbavíte části nečistot a tuku.
- Maso vraťte do čistého hrnce, zalijte čerstvou vodou a přidejte oloupanou cibuli, česnek a celé koření. Vařte na mírném plameni minimálně 2,5 hodiny.
- Po hodině vaření přidejte nakrájenou kořenovou zeleninu. Polévku pravidelně sbírejte tuk z povrchu.
- Po uvaření maso vyjměte, zeleninu rozmixujte nebo nechte v polévce celou. Dochuťte solí.
- Polévku nechte vychladnout a přes noc uložte do lednice. Ráno snadněji odstraníte ztuhlý tuk z povrchu.
Co použít místo předního
Pokud chcete opravdu dobrou polévku, vsaďte na zadní hovězí, kližku nebo hovězí na polévku s kostí. Ano, stojí to víc – zadní vyjde zhruba na 180-220 korun za kilo. Ale rozdíl v chuti je markantní.
Zadní hovězí má víc tuku v mase samotném, takže vývar je bohatší a maso zůstane šťavnaté. Kližka zase obsahuje hodně kolagenu, který se při vaření mění v želatinu – výsledkem je hustý, téměř masitý vývar. Hovězí na polévku s kostí přidává další vrstvu chuti díky morku z kostí.
Další varianta je kombinace několika kusů masa. Zkuste smíchat zadní s kouskem kližky – dostanete vývar s plnou chutí i správnou konzistencí. Stojí to sice víc, ale výsledek stojí za to.
Častá chyba při vaření polévky z předního
Lidé často dělají tu chybu, že maso vaří příliš krátce. Myslí si, že hodina až hodina a půl stačí. U předního to ale nefunguje. Pojivové tkáně a chrupavky potřebují čas, aby se rozpadly a uvolnily alespoň nějakou chuť.
Druhá chyba je nesbírání tuku. Přední vypustí hodně tuku, který na povrchu vytvoří vrstvu. Pokud ho průběžně nesbíráte, polévka bude mastná a těžká. Nejlepší je použít naběračku nebo cedník a tuk pravidelně odstraňovat.
Třetí problém je nedostatečné dochucování. Přední samo o sobě nemá výraznou chuť, takže polévka potřebuje víc koření a zeleniny než obvykle. Nebojte se přidat víc mrkve, celeru nebo petržele. Pomůže i stroužek česneku nebo kousek zázvoru.
Přední hovězí zkrátka není ideální volba na polévku. Je levné, dostupné, ale výsledek často zklamě. Pokud máte možnost, investujte raději do kvalitnějšího kusu masa. Polévka je základ českě kuchyně a zaslouží si pořádné suroviny. A pokud už přední máte doma? Dejte mu čas, odstraňte tuk a přidejte pořádnou dávku zeleniny. Zázrak to neudělá, ale alespoň to bude jedlé.
Zdroje článku: apetitonline.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová