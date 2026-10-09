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Toto je nejhorší maso do polévky – hnusné, řídké a bez chuti. Češi ho ale milují a jí ho často

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Přední hovězí patří mezi nejlevnější kusy masa a Češi ho kupují často. Problém je, že obsahuje chrupavky, blánky a tukové žíly, které se špatně zpracovávají. Přesto existuje způsob, jak z něj uvařit slušnou polévku.
Toto je nejhorší maso do polévky – hnusné, řídké a bez chuti. Češi ho ale milují a jí ho často

Toto je nejhorší maso do polévky – hnusné, řídké a bez chuti. Češi ho ale milují a jí ho často

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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