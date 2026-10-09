Simon Cowell kvůli taneční skupině obešel pravidla soutěže. Ohromení diváci po jejím vystoupení zůstali sedět v slzách

Simon Cowell kvůli taneční skupině obešel pravidla soutěže. Ohromení diváci po jejím vystoupení zůstali sedět v slzáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: The X Factor - press launch / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 09.10.2026 06:56
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