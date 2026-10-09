Mám 2 vejce a 1 cuketu. Místo omelety dělám rychlou večeři z pánve, která zasytí celou rodinu

Všední večer, v lednici dvě vejce a jedna cuketa, u stolu několik hladových krků. Omeleta z takové zásoby by stačila sotva jednomu člověku. Stejné suroviny se přitom dají proměnit v jídlo pro celou rodinu. Stačí na to jedna pánev a zhruba tři čtvrtě hodiny, přičemž velkou část té doby za vás odpracuje sůl v cedníku.
Dvě vejce udrží pohromadě půl kilogramu cukety
Řeč je o cuketových plackách, kterým se v mnoha domácnostech říká „cukeťáky“. Objem jídlu dává nastrouhaná zelenina s moukou. Vejce v plackách slouží hlavně jako lepidlo. Proto jich není potřeba mnoho. Osvědčené recepty počítají se dvěma vejci zhruba na 500 gramů nastrouhané cukety.
Takové množství dá spíš jedna větší cuketa. Běžný středně velký kus totiž mívá zhruba 200 až 300 gramů. Z půl kilogramu zeleniny pak usmažíte přibližně 12 až 15 placek, takže se o ně podělí celý stůl.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do polévky. Češi to dělají roky a pak se diví, proč je hořká Nejdřív ochutnejte kousek syrové cukety
Tahle drobnost zabere pár vteřin a vyplatí se hlavně u cuket z vlastní nebo sousedovy zahrádky. Tykvovitá zelenina umí při stresu, například v suchu a horku, začít tvořit hořké látky zvané kukurbitaciny. Státní zdravotní ústav upozorňuje, že mohou působit toxicky a že je neodstraní vaření ani mražení.
Pokud je syrový plátek na jazyku hořký, celou cuketu vyhoďte a těsto z ní nedělejte. Otravy jsou podle odborníků vzácné, přesto se u hořké cukety nevyplatí riskovat. Kdyby se po jídle objevily zažívací potíže, obraťte se na lékaře.
Čím sušší cuketa, tím pevnější placka
Většinu cukety tvoří voda. Šťáva, která v ní zůstane, se při smažení uvolní do pánve. Placky pak do sebe natáhnou zbytečně moc oleje a těsto se rozlévá do stran. Cuketu proto připravte takto:
Přečtěte si také: Mám 1 kilo jablek a 2 vejce. Místo štrúdlu peču dezert z 1 plechu, který zmizí za 10 minut nastrouhejte ji nahrubo, promíchejte ji se lžičkou soli, nechte ji asi čtvrt hodiny odkapat v cedníku.
Za tu čtvrthodinu pustí cuketa překvapivě hodně šťávy. Zbytek z ní dostanete, když ji zabalíte do čisté utěrky a pevně ji zmáčknete nad dřezem. Slupka i drobná semínka mladé cukety se do těsta klidně hodí. Přerostlá cuketa má uvnitř houbovitou dužinu s velkými semeny, která pouští nejvíc vody, proto ji před strouháním vyškrábněte lžičkou.
Čím víc šťávy nastrouhaná cuketa před smažením pustí, tím pevnější placky z ní vzniknou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Do těsta stačí pár věcí ze spíže
K vymačkané cuketě přidejte obě vejce, prolisovaný stroužek česneku a zhruba 100 gramů hladké mouky. Dochuťte solí, pepřem a majoránkou, která se k jemné chuti cukety výborně hodí. Nejdřív usmažte jednu zkušební placku. Pokud se rozpadá, vmíchejte do zbytku těsta lžíci nebo dvě mouky navíc.
Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění dveří. Pokud uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí 2× rychleji
Sytější večeři zajistí hrst sýra. Do těsta se hodí strouhaný parmazán, rozdrobená feta nebo balkánský sýr. Křupavější povrch dostanou placky, když část mouky nahradíte ovesnými vločkami namletými najemno.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Surovina Množství Poznámka cuketa zhruba 500 gramů nahrubo nastrouhaná, odkapaná a vymačkaná vejce 2 drží těsto pohromadě česnek 1 stroužek prolisovaný hladká mouka zhruba 100 gramů část lze nahradit ovesnými vločkami sůl lžička k cuketě, trochu na dochucení vytáhne z dužiny šťávu pepř a majoránka podle chuti majoránka ladí s cuketou sýr hrst parmazán, feta nebo balkánský sýr Na pánvi se vyplatí trpělivost
Těsto dávejte polévkovou lžící rovnou do rozpáleného oleje a hřbetem lžíce ho zploštěte zhruba na centimetr. Plamen držte spíš mírnější, aby se placky stihly propéct i uvnitř. Obracejte je, jakmile mají spodek zlatý, což trvá pár minut.
Přečtěte si také: Jezte 1 lžíci denně. Střeva budou fungovat jako hodinky
Na pánev dávejte vždy jen tolik placek, kolik jich pohodlně obrátíte. Každá lžíce studeného těsta navíc olej ochladí a placky pak zůstanou bledé a měkké. Usmažené kusy skládejte vedle sebe na kuchyňský papír, který vsákne olej z povrchu, takže ani první várka nebude do konce smažení mastná.
S čím je podávat, aby se najedli všichni
Nejrychleji připravíte omáčku z hustého jogurtu nebo zakysané smetany, do které vmícháte prolisovaný česnek a nasekanou pažitku či petržel. Hladovějším strávníkům postavte k plackám na stůl ještě šťouchané brambory nebo velkou mísu zeleninového salátu. S nimi se z jedné pánve nasytí i početnější rodina.
Placky, které zbudou, uložte zakryté do lednice. Druhý den je stačí krátce ohřát na pánvi.
Přečtěte si také: Nejhorší chyba při vaření rýže. Dělá ji 22 % lidí a ani o tom neví
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/gastro-recepty-recepty-hotove-do-30-minut-40483111, https://forbes.cz/zdrave-do-pul-hodiny-placky-do-kterych-schovate-vlocky-i-prerostle-cukety/, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2025/07/SZU_CZVP_2025_07_Aktualita_Kukurbitaciny.pdf, https://www.denik.cz/gastronomie/cuketove-placky-recept.html, https://www.rohlik.cz/chef/24639-turecke-cuketove-placky-kabak-mucveri, https://www.rohlik.cz/tema/recepty-z-cukety-slane-vs-sladke