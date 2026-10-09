Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Konec velkých jídelních stolů? Současné kuchyně sází na jiná řešení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdysi patřil jídelní stůl mezi samozřejmosti. Byl místem, kde se jedlo, psaly domácí úkoly, slavily narozeniny i řešily rodinné starosti. Dnes se ale stále častěji stává, že v nových bytech zabírá mnohem méně prostoru nebo úplně mizí. Místo něj nastupují kuchyňské ostrůvky, barové pulty nebo rozkládací stolky, které se vytahují jen zřídka. Nejde přitom jen o […]
Při navrhování barového pultu se často řeší hlavně vzhled. Aby se u něj ale sedělo pohodlně, měla by pracovní deska přesahovat skříňky alespoň o 25 až 30 centimetrů. Jinak budou sedící narážet koleny do korpusů kuchyňské linky

Při navrhování barového pultu se často řeší hlavně vzhled. Aby se u něj ale sedělo pohodlně, měla by pracovní deska přesahovat skříňky alespoň o 25 až 30 centimetrů. Jinak budou sedící narážet koleny do korpusů kuchyňské linky

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:41

Reklama
Další články z Home-in-Cube
Estetika versus výkon: Jak vybrat spolehlivý pákový kávovar, který sedne i do interiéru
Estetika versus výkon: Jak vybrat spolehlivý pákový kávovar, který sedne i do interiéru
Proč byste měli mít koupací sud na zahradě?
Proč byste měli mít koupací sud na zahradě?

Koupací sud dokáže proměnit obyčejnou část zahrady v místo, kam se budete těšit po práci, o víkendu i během...

Stropní světlo do obýváku, které se nebude tvářit jako z hotelové haly
Stropní světlo do obýváku, které se nebude tvářit jako z hotelové haly

Znáte to. Vejdete do obýváku, rozsvítíte a místo hřejivé atmosféry z vás ostré světlo udělá recepčního u...

Litina se vrací do kuchyní. Vydrží desítky let, ale zacházet se s ní musí trochu jinak
Litina se vrací do kuchyní. Vydrží desítky let, ale zacházet se s ní musí trochu jinak

Litina v kuchyni znovu získává místo, které jí na čas vzaly lehčí pánve a moderní nepřilnavé povrchy....

Byt s chytrými vestavbami: Současné městské bydlení s jižanskou lehkostí
Byt s chytrými vestavbami: Současné městské bydlení s jižanskou lehkostí

Moderní městské byty často bojují s nedostatkem světla, přemírou dekorací nebo naopak vyzařují přehnaný...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

Všechny články tohoto autora →
Home-in-Cube
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.