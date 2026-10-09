Konec velkých jídelních stolů? Současné kuchyně sází na jiná řešení

Kdysi patřil jídelní stůl mezi samozřejmosti. Byl místem, kde se jedlo, psaly domácí úkoly, slavily narozeniny i řešily rodinné starosti. Dnes se ale stále častěji stává, že v nových bytech zabírá mnohem méně prostoru nebo úplně mizí. Místo něj nastupují kuchyňské ostrůvky, barové pulty nebo rozkládací stolky, které se vytahují jen zřídka. Nejde přitom jen o módní trend. Svou roli hraje způsob života, velikost bytů i proměna samotných kuchyní. Ke kuchyni je navržený i jídelní stůl. Kvůli ergonomii má kulatý tvar. Zdroj: Indeco Kuchyň už není oddělená místnost
Stačí se podívat do novostaveb nebo na rekonstrukce starších bytů. Samostatná kuchyň s velkým stolem uprostřed se objevuje čím dál méně. Místo ní vzniká jeden společný prostor, kde se vaří, odpočívá i tráví čas s rodinou. Když se do něj mají vejít ještě pohodlná sedačka, televizní stěna nebo větší úložné skříně, bývá právě jídelní stůl tím kusem nábytku, o kterém se začne diskutovat jako o prvním.
Často ho nakonec nahradí kuchyňský ostrůvek nebo prodloužená pracovní deska s několika barovými židlemi. Pro někoho je to naprosto dostačující. Ráno si u ní dá kávu, večer rychlou večeři a při vaření má všechno po ruce. Tam, kde spolu stolují pravidelně jen dva lidé, tak klasický stůl mnohdy ani nechybí. To ale neznamená, že jde o nejlepší volbu pro každou domácnost. Vyšší sezení nemusí vyhovovat dětem, seniorům ani lidem s bolestmi zad. Než se proto stůl z projektu definitivně vytratí, vyplatí se zamyslet nad tím, jak bude domácnost fungovat za pět nebo deset let, nejen krátce po nastěhování. Pokud se do kuchyně klasický jídelní stůl nevejde, zajímavým řešením může být prodloužení pracovní desky. Na jednom konci kuchyňské linky nebo ostrůvku vznikne místo pro dvě až čtyři osoby, aniž by bylo potřeba přidávat další kus nábytku. Výhodou je také to, že mezi přípravou jídla a stolováním není nutné přecházet z jednoho místa na druhé. Zdroj: Pexels Ostrůvek zvládne víc než jen servírování jídla
Současné kuchyňské ostrůvky bývají navrženy jako multifunkční centrum domácnosti. Kromě přípravy jídla často ukrývají hluboké zásuvky, elektrické zásuvky pro malé spotřebiče nebo dokonce vinotéku či myčku. Velkou výhodou je, že člověk při vaření nestojí čelem ke stěně, ale zůstává v kontaktu s rodinou nebo návštěvou. To je jeden z důvodů, proč si otevřené kuchyně získaly takovou popularitu.
Je ale potřeba počítat s dostatečným prostorem kolem ostrůvku. Pokud mezi linkou a ostrůvkem nezůstane alespoň zhruba metr volného místa, začne být pohyb nepohodlný. V úzkých kuchyních pak může být klasický stůl paradoxně praktičtější. Barový pult není jen pro malé byty
Barové sezení už dávno není výsadou garsonek. Často se objevuje i ve velkých rodinných domech, kde slouží hlavně pro běžná každodenní jídla. Děti si u něj dají snídani před školou, dospělí rychlou kávu nebo oběd během práce z domova. Výhodou je menší nárok na prostor i možnost opticky oddělit kuchyň od obývací části. Na druhou stranu se u něj málokdy pohodlně posedí několik hodin. Pokud rodina pravidelně společně večeří nebo zve přátele, klasický jídelní stůl bývá stále nepostradatelný. Změnil se i způsob stolování
Nejde jen o nábytek. Proměnily se také návyky. Stále více lidí jí každý v jinou dobu podle svého pracovního režimu. Někdo snídá u notebooku, jiný večeří až večer po sportu. V některých domácnostech se proto velký stůl využívá jen o víkendech. Na druhé straně odborníci dlouhodobě upozorňují, že společné stolování má význam i mimo samotné jídlo. Nabízí prostor pro běžnou komunikaci, která se během dne jinak snadno vytratí. Právě proto mnoho rodin od klasického stolu nakonec neustoupí, i když by jim menší řešení ušetřilo místo. Dvojici může dnes bez problémů stačit ostrůvek se dvěma židlemi. Jenže během několika let se mohou změnit potřeby domácnosti – přibydou děti, častější návštěvy nebo práce z domova. Při plánování kuchyně proto není od věci myslet i na to, jestli bude možné později doplnit menší jídelní stůl, aniž by bylo nutné celou kuchyň předělávat. Zdroj: Unsplash Rozkládací stoly zažívají návrat
Zajímavé je, že vedle ostrůvků se vrací také rozkládací jídelní stoly. Moderní mechanismy jsou výrazně jednodušší než dříve a během několika desítek sekund lze stůl zvětšit třeba ze čtyř na osm míst. To ocení hlavně lidé v menších bytech. Každý den zabírá minimum prostoru, ale při rodinné oslavě nebo návštěvě není potřeba hledat složité náhradní řešení. Dobře fungují také stoly s lavicí přisunutou ke stěně. Lavice šetří místo, pod sedákem často nabízí úložný prostor a opticky působí lehčeji než několik samostatných židlí. Někdy mizí kvůli spotřebičům
V menších bytech se stále častěji řeší každý centimetr. Pokud se do kuchyně stěhuje pračka, sušička nebo větší americká lednice, bývá to právě jídelní stůl, který musí ustoupit jako první. Vyplatí se ale hledat kompromis. Existují výklopné stoly připevněné ke stěně, vysouvací pracovní desky ukryté pod kuchyňskou linkou nebo úzké skládací modely, které po složení zaberou jen několik centimetrů. Takové řešení bývá praktičtější než úplná rezignace na místo určené ke stolování. Než stůl z domácnosti zmizí, položte si tři otázky
Při plánování nové kuchyně se vyplatí na chvíli zapomenout na fotografie ze sociálních sítí a zaměřit se na vlastní každodenní život. Odpovězte si, kolikrát týdně jí celá rodina společně, jak často zvete návštěvy a zda potřebujete místo i pro práci, děti nebo domácí tvoření. Právě odpovědi na tyto otázky často ukážou, že nejlepším řešením není ani velký jídelní stůl, ani samotný ostrůvek. Mnoha domácnostem nejlépe funguje jejich kombinace – menší stůl pro běžné stolování a ostrůvek jako pracovní centrum kuchyně. Trendy se totiž mění poměrně rychle, ale dobře navržený prostor by měl sloužit především lidem, kteří v něm budou každý den žít. Pokud je jediným důvodem nedostatek místa, nemusí být řešením úplně se vzdát jídelního stolu. Zkuste místo klasických židlí zvolit lavici přisunutou ke stěně. Zabere méně prostoru, protože ji není potřeba při každém usednutí odtahovat, a navíc pod sedákem často nabídne další úložné místo. V menších bytech tak může jít o praktický kompromis mezi plnohodnotným stolováním a úsporou prostoru. Zdroj: Unsplash Zdroj info: Moderní kuchyně, Ideal Home