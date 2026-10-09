Mimořádně smutná zpráva pro všechny hudební fanoušky: Zemřel zpěvák, který svým hlasem okouzlil celé generace

Mimořádně smutná zpráva pro všechny hudební fanoušky: Zemřel zpěvák, který svým hlasem okouzlil celé generacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
svíčkyZdroj: Fotografie: Freepik
Článek byl publikován 09.10.2026 07:26
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