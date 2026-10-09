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Exkluzivně: Manžel Charlotte Štikové musí na transplantaci: Operaci odkládá, co může

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Zatímco s Charlotte Stefanovou (30) prožívají jedno z nejkrásnějších období svého života a netrpělivě očekávají narození dcerky Scarlet, jejich radost kalí vážné starosti. Martin Stefan (51) Aplausin.cz exkluzivně prozradil, že od roku 2014 bojuje se srdečními problémy a nyní ho čeká transplantace. Přiznal také, že zdraví dlouho odsouval kvůli rodině.
Martin Stefan, Charlotte Stefan - rodinné focení

Martin Stefan, Charlotte Stefan - rodinné focení

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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