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Respekt k různosti je křesťanská hodnota, říká Pirátka Olga Richterová

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Pokud je něco proti hodnotám křesťanství, tak je to vzbuzování paušální nenávisti vůči nějaké skupině osob, tvrdí předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová. V rozhovoru pro náš magazín mluví o…
Respekt k různosti je křesťanská hodnota, říká Pirátka Olga Richterová

Respekt k různosti je křesťanská hodnota, říká Pirátka Olga Richterová

Doba čtení 13 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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