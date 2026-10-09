Dvacetiletá Češka rozdrtila wimbledonskou finalistku Muchovou kanárem. V Pekingu teď míří do finále

Středeční čtvrtfinále na Diamond Courtu se mělo stát zkouškou: dvacetiletá Češka, která o pár dní dřív vyřadila světovou dvojku, proti krajance s finále Wimbledonu za sebou. Zkouška to nebyla. Bartůňková Muchovou přehrála 6:3, 6:0 a poprvé v kariéře postoupila do semifinále turnaje kategorie WTA 1000. Muchová přijela do Pekingu jako nasazená sedmička a hráčka kolem osmého místa světového žebříčku, v červenci hrála finále v All England Clubu. Bartůňková byla v pavouku šestadvacítkou a na konci loňské sezony jí patřilo 130. místo. Podle nás nejde o běžné překvapení v pavouku, ale o generační předěl v českém tenise. A s Muchovou vlastně jen pokračovala v tom, co v Pekingu rozjela o čtyři dny dřív.
Sabalenková, Krausová, Muchová
Pekingská cesta Bartůňkové má jasnou gradaci. V úvodu porazila Magdalenu Fręchovou 6:2, 6:2. Ve třetím kole přišla Aryna Sabalenková, světová dvojka, a 4. října z toho byla výhra 6:4, 6:3 bez ztraceného setu. Takový výsledek mladou hráčku často semele, protože po senzaci přichází zápas, ve kterém už je favoritkou.
Bartůňková ho zvládla. V osmifinále proti Sinje Krausové otevřela zápas kanárem, druhý set ztratila 4:6 a rozhodující dotáhla 6:3. Byl to jediný set, který v Pekingu zatím ztratila. Pak přišla Muchová.
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|1. zápas
|Magdalena Fręchová
|6:2, 6:2
|3. kolo
|Aryna Sabalenková (2)
|6:4, 6:3
|osmifinále
|Sinja Krausová
|6:0, 4:6, 6:3
|čtvrtfinále
|Karolína Muchová (7)
|6:3, 6:0
Celý postup přehledně ukazuje oficiální pavouk WTA. Z tabulky je vidět jedna věc: nejvýš postavené soupeřky porazila Bartůňková nejpřesvědčivěji.
České derby, které nemělo průběh derby
Detailní statistiky zápasu, tedy brejkboly, vítězné údery a nevynucené chyby, zatím v otevřených zdrojích chybí. Skóre ale mluví samo. Tři gamy pro hráčku, která v Pekingu před dvěma lety hrála finále a letos v Londýně táhla Lindu Noskovou do tří setů. Wimbledonské finále skončilo 11. července 6:2, 5:7, 6:3 a Nosková v něm získala první grandslamový titul.
Část vysvětlení může ležet v Muchové samotné. Dva dny před čtvrtfinále odehrála vyčerpávající osmifinále s Naomi Ósakaovou, které vyhrála 7:5, 1:6, 7:6 a tiebreak skončil až 9:7. Podle nás je pravděpodobné, že takový zápas zanechá stopu v nohách i v hlavě. Muchová se k porážce zatím veřejně nevyjádřila, takže jde jen o úvahu.
Únava ale nevysvětlí všechno. Bartůňková Muchovou zná výborně, obě trénují ve stejném pražském klubu. Na kurtu tak neměla před sebou hvězdu z obrazovky, ale soupeřku, jejíž hru viděla zblízka mnohokrát. Druhý set, ve kterém Muchová neuhrála ani game, působí spíš jako přesně provedený plán než jako šťastná náhoda.
Z Češek je Bartůňková ve dvouhře poslední. Nosková vypadla už ve čtvrtém kole s Jekatěrinou Alexandrovovou, která ji porazila 6:2, 6:2 za hodinu a šest minut a o podání nepřišla ani jednou.
Odkud se vzala
Kdo sleduje jen grandslamová finále, mohl Bartůňkovou až do letoška přehlédnout. Juniorský tenis ji ale znal dobře: v roce 2023 hrála finále juniorského Wimbledonu. Potom přišla zlomená sezona.
V roce 2024 dostala šestiměsíční distanc kvůli trimetazidinu. Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA) v oficiálním rozhodnutí uznala, že látka pocházela z kontaminovaného doplňku stravy. Porušení pravidel označila za neúmyslné a bez významného zavinění či nedbalosti. Hrát mohla znovu od 11. listopadu 2024.
Sezona 2025 byla návratová a Bartůňková ji zakončila na 130. místě. Rok 2026 už vypadá jinak:
- Australian Open: třetí kolo
- Monterrey: semifinále
- Řím: osmifinále na antukovém turnaji WTA 1000
- Birmingham: finále na trávě
- Peking: první semifinále WTA 1000
Před pekingským turnajem uváděla WTA její kariérní maximum na 34. místě. Výsledky se nahromadily na třech površích a na turnajích různých kategorií. Jednorázový výstřel takhle nevypadá.
Tenis, který se nedá přečíst předem
Proč to funguje? WTA popisuje Bartůňkovou jako odvážnou a pestrou hráčku. Chodí na síť, střídá tempo, hraje kraťasy a voleje a umí přepnout z útoku do obrany. V dnešním ženském tenise, kde většina zápasů stojí na tvrdé výměně od základní čáry, je to rarita.
Sama to v Římě popsala jednoduše: proti každé soupeřce drží stejný plán. Hrát voleje, víc jít do svých úderů a nevzdávat se vlastního tenisu kvůli jménu na druhé straně sítě. Anastasija Potapovová, kterou tehdy porazila, o ní řekla, že „má všechno“ a že je lepší, než si lidé myslí.
Peking toto hodnocení potvrdil. Sabalenková hraje silový tenis, Muchová kombinační. Na Bartůňkovou nestačila ani jedna. Podle nás se tu láme důležitá věc: z hráčky, která dokáže jednou překvapit, se stává soupeřka, na kterou se špička musí připravovat. Pestrý útočný styl má navíc výhodu, že se proti němu těžko hledá jednoduchý recept.
Co je ve hře v sobotu
Semifinále ženské dvouhry je na programu v sobotu 10. října, finále o den později. Soupeřkou Bartůňkové bude vítězka čtvrtfinále mezi Mirrou Andrejevovou, nasazenou čtyřkou, a Alexandrovovou, nasazenou devatenáctkou. Výhra nad Andrejevovou by byla podle nasazení ještě větším skalpem. Výhra nad Alexandrovovou by znamenala první finále WTA 1000, a to proti hráčce, která v Pekingu bez potíží vyřadila Noskovou.
V Česku turnaj vysílá CANAL+ Sport 2, dostupný také ve Skylink Live TV. Přesný čas semifinále zatím potvrzený není, vyplatí se proto sledovat program vysílání.
Bodově i finančně jde o hodně. Podle tabulky bodů WTA dostane semifinalistka 390 bodů, finalistka 650 a vítězka 1 000. Celková dotace ženské části turnaje dosahuje zhruba 216 milionů Kč.
|Výsledek
|Body
|Odměna
|semifinále
|390
|přibližně 7,8 mil. Kč
|finále
|650
|přibližně 14 mil. Kč
|titul
|1 000
|přibližně 26,5 mil. Kč
Živý žebříček jí za semifinále připisuje 1 661 bodů. To by ji posunulo zhruba k hranici první třicítky, mezi Sáru Bejlek a Marii Bouzkovou. Oficiální pořadí WTA zveřejní až po skončení turnaje. Peking je navíc poslední letošní turnaj WTA 1000 s 96členným pavoukem, takže body z něj budou v závěru sezony vážit víc než obvykle.
Ještě před dvěma lety Bartůňková nesměla hrát vůbec. Teď v Pekingu poslala domů světovou dvojku i wimbledonskou finalistku a druhé jmenované nepustila v jednom setu ani hru. V sobotu půjde na kurt jako hráčka, se kterou už soupeřky počítají.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář