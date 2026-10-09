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Retro kvíz o pokrmech ze socialistických stolů: Pamětníci by měli hravě poznat 10/10

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Ke každému druhému jídlu UHO, vlašský salát a buchtičky se šodó ke svátečnímu obědu. Jídla ze socialistické kuchyně mají svou nezaměnitelnou stopu a tento kvíz prověří, jak dobře si je pamatujete.
Fotografie smaženek

Fotografie smaženek

Zdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, smaženky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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