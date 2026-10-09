Tuhle plastovou hračku znaly děti z Československa. Kus s původní krabičkou může stát násobně víc

Rozdíly mezi jednotlivými hračkami IGRA jsou na současném sběratelském trhu značné. Mrazírenské nákladní auto datované přibližně do roku 1978 a dochované s původní krabičkou je například nabízeno za 2 950 korun. To ale neznamená, že jde o částku, kterou je za něj někdo skutečně ochoten zaplatit, protože jde o cenu stanovenou prodejcem. Pro srovnání se nyní použitá nákladní sklápěčka stejné značky objevila v aukci s vyvolávací cenou 300 korun. Ještě názornější jsou už dokončené obchody: zachovalá a funkční Škoda 1201 od IGRA se v únoru 2026 vydražila za 631 korun, zatímco obyčejnější použitá nákladní sklápěčka našla v říjnu 2025 kupce za 291 korun. Samotné logo výrobce proto k vysoké ceně nestačí a rozdíl mezi běžným kusem a atraktivním sběratelským exemplářem může být několikanásobný.
Původní krabici není dobré vyhazovat
Obal, který se při dětském hraní často zničil nebo skončil v koši, může být dnes důležitou součástí celého sběratelského předmětu. Ani původní krabička však automaticky nezaručuje vysokou cenu, protože kupující posuzují konkrétní model, stav hračky i to, zda některé díly nechybějí. Dva nekompletní historické modely IGRA Old Timer s originálními krabičkami se například v červnu 2026 prodaly dohromady za 350 korun. Naopak mechanický remorkér s původním obalem a funkčním pohonem se letos v dubnu vydražil za 1 620 korun po dvanácti příhozech. Ještě výraznější příklad představuje starší bakelitový jeřáb Tatra v originální krabici, za který vítěz aukce v roce 2022 zaplatil 4 555 korun. Dochované balení tedy může atraktivitu hračky zvýšit, jeho skutečný význam je ale nutné posuzovat vždy společně se vzácností konkrétní varianty a celkovým stavem.
IGRA nevyráběla jen známého Igráčka
Název IGRA si dnes řada lidí spojuje především s Igráčkem, jehož první figurka zedníka vznikla v roce 1976, produkce družstva však byla mnohem pestřejší. Dochované katalogy zahrnují nejrůznější osobní a nákladní automobily, sanitky, požární vozy, stavební techniku, tramvaje, traktory nebo modelovou řadu historických automobilů Old Timer. Objevovaly se například modely vozů Škoda 1200 a 1202, Tatra 603, Praga S5T, Škoda 706 RT nebo různé varianty historických vozů Laurin & Klement, Praga a Tatra. U některých výrobků se používal plast, u jiných plech, bakelit nebo kombinace několika materiálů, proto není možné všechny staré modely IGRA hodnotit stejně. Sortiment se navíc v průběhu let měnil a některá provedení se na trhu objevují podstatně méně často než jiná. Právě konkrétní varianta může být pro sběratele mnohem důležitější než samotné stáří hračky.
Nabídková cena ještě není hodnota hračky
Při hledání starých hraček doma na půdě nebo ve sklepě proto není rozumné vycházet pouze z nejdražšího inzerátu nalezeného na internetu. Prodejce může požadovat tři, pět nebo deset tisíc korun, ale dokud se za tuto cenu nenajde kupující, nejde o potvrzenou tržní hodnotu. Mnohem užitečnější jsou ukončené aukce, u nichž je vidět počet zájemců a konečná částka, za kterou předmět skutečně změnil majitele. Dobrým příkladem je autíčko Shadow pro autodráhu IGRA/ITES, které bylo podle nabídky nejeté a uložené v původní krabičce, přesto se v březnu 2026 po třech příhozech prodalo za 579 korun. Igráček horník s vybavením a původní krabičkou se letos v květnu vydražil za 770 korun, zatímco nevybalené figurky žáků v originálním, byť poškozeném obalu dosáhly 795 korun. Kdo tedy doma starou hračku IGRA objeví, měl by před prodejem zkontrolovat výrobní označení, přesný model, kompletnost příslušenství, funkčnost, stav povrchu a samozřejmě také to, zda se někde nezachovala původní krabička.
zdroje: aukro.cz, autorský text