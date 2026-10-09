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Tuhle plastovou hračku znaly děti z Československa. Kus s původní krabičkou může stát násobně víc

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Nákladní auta, sklápěčky, sanitky nebo historické modely značky IGRA bývaly běžnou součástí dětských pokojů. Po desetiletích se z některých z nich staly sběratelské předměty, jejichž cena se pohybuje od několika stokorun až po několik tisíc. Rozhodující přitom není pouze stáří hračky, ale také konkrétní provedení, zachovalost, funkčnost, kompletnost a původní balení.
Tuhle plastovou hračku znaly děti z Československa. Kus s původní krabičkou může stát násobně víc

Tuhle plastovou hračku znaly děti z Československa. Kus s původní krabičkou může stát násobně víc

Zdroj: redakce al
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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