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Víkend přinese déšť a ochlazení, pak se vrátí slunce

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Po dlouhém babím létě přišlo ochlazení a také déšť. Po propršeném čtvrtečním večeru nás čeká také deštivý víkend, poté se ale opět vyčasí. Jen teploty už budou nižší, kolem 13 stupňů.
Víkend přinese déšť a ochlazení, pak se vrátí slunce

Víkend přinese déšť a ochlazení, pak se vrátí slunce

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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