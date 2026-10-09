Chybějící železo může zvyšovat chuť na nezdravé potraviny. Obezřetné by měly být těhotné ženy i ženy v menopauze

Chybějící železo může zvyšovat chuť na nezdravé potraviny. Obezřetné by měly být těhotné ženy i ženy v menopauzePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 09.10.2026 06:38
Banány jsou bezesporu skvělou potravinou se zajímavým nutričním profilem. Je to rovněž oblíbená potravina...
Černý kmín (Nigella sativa) je mimo kulinářského využití znám také tím, že se pyšní řadou úžasných...
Tajemství pro lepší paměť je konečně odhaleno! Stačí, kdy budete užívat pár přírodních surovin a můžete...
Ucpané tepny můžete zvrátit pomocí diety, cvičení a zvládání stresu. Změny životního stylu a užívání...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- „Mamograf byl čistýl, zachránila mě vlastní intuice,“ říká lékařka, které rakovina vzala prsa
- Spojte prsty k sobě. Chybějící mezera varuje před skrytým onemocněním plic
- Jedovatá hořkost dýní: Jak poznat nebezpečné plodnice
- Metabolický syndrom představuje pro tělo závažnou hrozbu. Jeho varovné projevy si zaslouží okamžitou pozornost