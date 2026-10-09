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Chybějící železo může zvyšovat chuť na nezdravé potraviny. Obezřetné by měly být těhotné ženy i ženy v menopauze

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Nedostatek železa v krvi může mít velmi závažný vliv na vaše zdraví. Pokud rozpoznáte příznaky problému, raději co nejdříve navštivte svého lékaře.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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