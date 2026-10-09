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K volebním místům vyrazí v Brně 130 strážníků. Dohlédnou na bezpečnost

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Brněnské ulice o volebním víkendu zaplní posílené hlídky strážníků. Městská policie vyšle k volebním místům celkem 130 příslušníků. Dohlédnou na bezpečnost, dopravu i případné komplikace kolem volebních místností.
K volebním místům vyrazí v Brně 130 strážníků. Dohlédnou na bezpečnost

K volebním místům vyrazí v Brně 130 strážníků. Dohlédnou na bezpečnost

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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