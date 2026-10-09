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Nové video Filipa Turka pobouřilo českou veřejnost. Svými bizarními narážkami podle mnohých zašel příliš daleko

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Filip Turek nepřekvapil. V novém videu zpovídá pražskou lídryni Motoristů Kláru Sovovou a hned v úvodu překvapí narážkou na její svlékání.
Filip Turek

Filip Turek

Zdroj: Fotografie: NextFoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:40

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