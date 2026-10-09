Nové video Filipa Turka pobouřilo českou veřejnost. Svými bizarními narážkami podle mnohých zašel příliš daleko

Filip Turek nepřekvapil. V novém videu zpovídá pražskou lídryni Motoristů Kláru Sovovou a hned v úvodu překvapí narážkou na její svlékání.
Předvolební kampaň Motoristů dostává další „podporu“, i když si nejsme úplně jisti, zda správnou. Filip Turek se objevil ve videu po boku Kláry Sovové, která vede kandidátku strany v Praze, a místo klasického politického rozhovoru zvolil formát založený na provokaci, nadsázce a humoru. Zatímco Sovová mluví o podnikání, své motivaci vstoupit do politiky a představě o budoucnosti hlavního města, Turek se stará o to, abyste na začátek rozhovoru určitě nezapomněli.
„Chtěl bych tě svlíknout,“ zazní hned na začátku
První věta rozhovoru nám řekne, v jakém duchu se přibližně video ponese. „Kláro, chtěl bych tě tady dneska svlíknout.“ Turek jí po jejím šokovaném výrazu následně vysvětluje, že nejde o doslovnou nabídku, ale o slovní hříčku spojenou s tím, že voliči podle něj chtějí kandidátku poznat „bez obalu“. Následuje další narážka na to, že se v rozhovoru půjde „úplně do naha“. Pozornost poutá také samotná forma. Turek má po značnou část videa v ústech lízátko, které jako kdyby imitovalo doutník u mafiánských bossů.
Pod podobně neformálním povrchem se ale postupně rozebírá i to, kdo Klára Sovová je a proč se rozhodla kandidovat. Sovová je advokátka a podnikatelka, která působí také v oblasti cestovního ruchu v Krkonoších. V kampani Motoristů se snaží vystupovat jako člověk přicházející do politiky z podnikatelského prostředí.
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Sovová tvrdí, že do politiky nejde kvůli platu
Jedním z témat rozhovoru je motivace ke vstupu do veřejného života. Sovová odmítá, že by jejím cílem byly peníze. „Já to kvůli penězům nedělám,“ říká ve videu na webu Motoristé sobě. Pokud by se podle svých slov dostala do čela Prahy a pobírala za funkci plat, chtěla by ho věnovat na charitativní účely. Její hlavní politická ambice je přitom formulována poměrně jednoduše: z Prahy chce udělat světovou metropoli.
V kampani Motoristů se vedle toho objevují témata dopravy, výstavby, rychlejšího povolování staveb nebo kritika některých opatření, která podle strany komplikují automobilovou dopravu. Sovová například v nedávné debatě kandidátů na pražského primátora mluvila o potřebě urychlit výstavbu městského okruhu a změnit způsob povolování staveb. Kritizovala také některé cyklopruhy a uvedla, že by na ně „vzala sud ředidla“, uvedl web Info. Motoristé zároveň odmítají povolební spolupráci s Piráty a Prahou Sobě.
Co na to sledující?
Podívali jsme se do komentářů a musíme říct, že jsme našli méně těch pochvalných. Většina lidí byla spíš vyvedená z míry, šokovaná nebo nemile překvapená. Ondřej třeba napsal: „Paní z Luční boudy se chce jen pomstít a učinit křivdě zadostiučinění. A jen si upravte – nejdete tam pro platy, ale pro možnosti, jak si přihrát prachy mimo Vaše platy.“ Jistý Vašek reagoval slovy: „Pane Turku? Povolí mi paní Klára taky moštárnu, kterou jsem si postavil bez stavebního povolení, abych v ní mohl parkovat můj po drahém benzínu lačný mercedes a tvořit s ním v Praze zbytečně zácpy?“
Na to samotný Turek dokonce reagoval, a ne zrovna dobře: „Patříte mezi ty nevzdělané hlupáky, kteří vtip s moštárnou také nepochopili? (vysmívající se smajlík) Jinak má garáž má 400 metrů čtvereční, v „moštárně“ jsem ještě nikdy neparkoval, mám víc aut než vaše rodina za několik generací dohromady.“ Obrázek si můžete udělat sami. Na SvětěKreativity.cz jsme nedávno psali i o Turkově další narážce na prezidenta.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Instagram Filipa Turka, Motoristé sobě, Info
Článek Nové video Filipa Turka pobouřilo českou veřejnost. Svými bizarními narážkami podle mnohých zašel příliš daleko pochází z webu Světkreativity.