Filip Kaňkovský s manželkou zazářili na Tháliích: Jejich dokonale sladěné outfity ohromily čtenářky i stylistku

Filip Kaňkovský dorazil na letošní Ceny Thálie po boku Daniely Šiškové. Pár se sladil vínovými detaily a působil jako dokonale sladěná dvojice. Navíc se ukázalo, že se po osmi letech partneři vzali. Utajenou svatbu prozradila změna příjmení.
Letošní Ceny Thálie přinesly nejen slavnostní okamžiky spojené s oceněním nejvýraznějších divadelních výkonů, ale také řadu zajímavých módních momentů. Na slavnostní večer dorazil také herec Filip Kaňkovský, který byl nominován za mužský herecký výkon v činohře, společně s partnerkou Danielou Šiškovou. Jejich společně vyladěné outfity zaujaly i naši redakci In-Lifestyle. Zatímco Daniela vsadila na kombinaci černé, vínové a červené, Filip svůj outfit barevně přizpůsobil její volbě a oba tak vypadali jako dokonale sladěný pár.
Nové příjmení prozradilo tajnou svatbu
Daniela Šišková je herečka, která vystudovala alternativní a loutkové herectví na pražské DAMU a od června 2019 je členkou činohry Jihočeského divadla. Objevila se také na pražských scénách a aktuálně účinkuje mimo jiné v inscenaci Kytice v Národním divadle. S Filipem Kaňkovským tvoří pár téměř osm let. V posledních dnech navíc vyšlo najevo, že Daniela začala používat příjmení Kaňkovská.
Jak upozornil deník
Aha!, pod novým jménem je vedena nejen na sociálních sítích, ale také v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, kde je v angažmá, a v programu pražského Národního divadla, kde hraje v Kytici. Vše tedy nasvědčuje tomu, že si dvojice svou svatbu nechala pro sebe a vzala se v tichosti. Kdy přesně a kde ke svatbě došlo, veřejně známé není a ani samotní herci se k věci zatím nevyjádřili.
Eva Pavlová terčem ostrých útoků: Po internetu se řeší komentáře Macinky, Černochové a dalších Daniela zvolila elegantní černé šaty a vínové sako
Neuniklo nám, že na předávání Cen Thálie dorazil pár v elegantních outfitech a na společných fotografiích jim to velmi slušelo. Daniela Šišková, která už nyní používá příjmení Kaňkovská, oblékla dlouhé černé šaty, přes které si vzala sako ve výrazném vínovém odstínu. Celý outfit pak oživila červenou kabelkou, která k tmavým základním barvám vytvořila zajímavý kontrast.
Foto: Nextfoto, Filip Kaňkovský a Daniela Kaňkovská na Cenách Thálie v Národním divadle
Její partner Filip Kaňkovský pak barevnou kombinaci nenápadně zopakoval. Objevil se v tmavě modrém kostkovaném obleku s vínovým proužkem, pod který zvolil vínovou vestu a kravatu ve stejné barvě.
Na In-Lifestyle jsme se zeptali na hodnocení looku tohoto páru stylistky Jitky Vostré. „
Paní Daniela působí velmi kultivovaně a sebevědomě, její tmavě vínový blazer je skvělou volbou, protože barva je výrazná, ale ne agresivní, a zároveň ladí s drobným červeným psaníčkem. Celý outfit staví na kontrastu mezi strukturou saka a jednoduchostí černého základu, což vytváří čistou, moderní siluetu. Nechává vyniknout barvy a střih, což je přesně ten typ elegance, který funguje v kulturním nebo třeba akademickém prostředí,“ pochválila tuto volbu stylistka.
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Kdybych měla být opravdu puntičkářská, možná bych jen lehce upravila proporce mezi sakem a psaníčkem, totiž oba prvky jsou krásné, ale protože mají podobnou barevnou intenzitu, psaníčko se v některých úhlech trochu ztrácí. Stačilo by zvolit o odstín světlejší nebo s jemným kovovým detailem, aby víc vystoupilo a outfit vyšperkovalo,“ uvedla dále Jitka Vostrá. Pokud jde o Filipa Kaňkovského, oceňovala jeho odvahu ve výběru. „ Jeho modrý oblek s kostkováním je skvělým příkladem toho, jak může formální oděv působit svěže, když se člověk nebojí vzoru. Bílá košile celý look čistí a vyvažuje, zatímco vínová kravata a vesta navazují na barevný tón dámského saka. Dohromady tvoří velmi sladěný pár, aniž by působili uniformně,“ zakončila své hodnocení stylistka. Čtenářky ocenily barevnou kombinaci, pro někoho ale byla kostka moc
Na názor jsme se zeptali také našich čtenářek v e-mailové anketě. Dotazník jsme rozeslali na 214 e-mailových adres z naší databáze a odpovědělo 39 čtenářek, přičemž 28 čtenářek napsalo, že se jim outfit líbí, šest uvedlo, že „ujde“, a zbývajících pět ho hodnotilo záporně. Mezi pochvalami se nejčastěji objevovala právě kombinace černé s vínovou, elegantní střih šatů a hezké sladění obou partnerů. Hned u tří odpovědí ale zaznělo, že kostkované sako není to pravé a klasický oblek by byl lepší volbou.
„Moc se mi líbí kombinace černých šatů a vínového saka. Působí to pěkně, ale zároveň ne nudně.“ – čtenářka Veronika P.
„Nejvíc mě zaujalo, jak hezky outfit doplnila ta červená kabelka. Je to výrazný detail, dobře to všechno oživila. Správně vybraná kabelka je za mě hrozně důležitá.“ – čtenářka Alena T.
„Líbí se mi, že se oba snažili barevně sladit, a proti jejímu vzezření asi nic nemám, ale ta kostka na Kaňkovském je na mě moc do očí bijící.“ – čtenářka Sylvie R.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Filip Kaňkovský s manželkou zazářili na Tháliích: Dokonale sladěné vínové outfity ohromily i stylistku byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.