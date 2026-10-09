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Filip Kaňkovský s manželkou zazářili na Tháliích: Jejich dokonale sladěné outfity ohromily čtenářky i stylistku

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Filip Kaňkovský dorazil na letošní Ceny Thálie po boku Daniely Šiškové. Pár se sladil vínovými detaily a působil jako dokonale sladěná dvojice. Navíc se ukázalo, že se po osmi letech partneři vzali. Utajenou svatbu prozradila změna příjmení.
Fotografie Filipa Kaňkovského a Daniely Kaňkovské

Fotografie Filipa Kaňkovského a Daniely Kaňkovské

Zdroj: Foto: Nextfoto, Filip Kaňkovský a Daniela Kaňkovská na Cenách Thálie v Národním divadle
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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