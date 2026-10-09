Kam zmizel Milouš ze Saturnina a Jordán z Ulice? Petr Vacek je za exota, stal se z něj aktivista

Petr Vacek se proslavil jako rozmazlený Milouš v Saturninovi, později se zapsal do paměti diváků také jako Tomáš Jordán z Ulice. Vedle herectví se ale pustil do něčeho, co by od filmového floutka čekal málokdo – začal se výrazně angažovat v ochraně přírody.
Milouš ze Saturnina měl k nějakému ekologickému způsobu života asi stejně daleko jako k pokoře. Petr Vacek (61), který si ho zahrál, je ale úplně jiná „liga“. O přírodu se zajímá desítky let a v ekologii se veřejně angažuje. Sám přitom tvrdí, že nejde o nějaký módní zájem, který by přišel s popularitou.
usmíval se. Vzpomínal přitom na dětské časopisy, turistický oddíl i přírodovědné gymnázium, které jeho vztah k přírodě ještě posílilo. „Jo, to mám už odmala,“ Nejde jen o třídění odpadu
Vacek patří k lidem, kteří ekologii neomezují na barevné kontejnery. Před časem například mluvil o tom, že po revoluci začal zvát do svého rozhlasového pořadu lidi, kteří se zabývali stavem životního prostředí. Právě tehdy se podle něj začala rozvíjet jeho spolupráce s Greenpeace.
„Měli bychom se o věci kolem nás zajímat. To je nejdůležitější ze všeho,“ řekl tehdy.
Jeho životní styl jde přitom ještě dál. Relativně nedávno popisoval, jak doma sbírá dešťovou vodu, vyrábí si vlastní prací prostředky a používá solární gril. Přiznal také, že některé jeho zvyklosti okolí úplně nechápe.
„ Mladí lidé věří vědcům, angažují se v ochraně životního prostředí, jsou vegetariáni nebo vegani, podporují bio výrobky. A to mě plní nadějí. Ale pořád jsem trochu za exota, málokdo se tomu věnuje tak moc jako já.“ Petr Vacek s kolegy nazahájení 62. sezóny Studia Ypsilon (foto: NextFoto)
A právě tady je na Vackovi něco, co s Miloušem ze Saturnina nemá společného vůbec nic. Filmový mladík se staral především o sebe, zatímco jeho představitel se dlouhodobě zajímá o to, jak člověk zachází s prostředím kolem sebe.
Do Greenpeace se dostal už dávno
Vacek se v ekologických tématech angažoval už krátce po revoluci, později spolupracoval přímo i s Greenpeace. Organizace ho uváděla jako člena své rady a jeho jméno se objevovalo také u ekologických kampaní. Sám ovšem nechce, aby z něj někdo dělal odborníka na ekologii.
vysvětlil. „Ekolog nejsem, protože to je vědec, který ekologii vystudoval. Já se jen snažím chránit životní prostředí,“
To je ostatně poměrně typické pro jeho přístup. Vacek sice používá svůj veřejný prostor k tomu, aby o ekologických otázkách mluvil, zároveň ale otevřeně přiznává, že to odborníka na dané téma má poměrně daleko.
Milouš se mu vrátil i na jeviště
Zajímavé je, že právě Saturnin se mu po letech vrátil do života. V roce 2018 dostal možnost slavnou předlohu nejen znovu hrát, ale dokonce ji režírovat v Divadle Na Jezerce. Pro člověka, kterého filmový Saturnin kdysi proslavil, to byla docela symbolická cesta zpátky. Ovšem nešlo o to, že by si práci někde vydupal.
„Je náhoda, že to režíruju,“ přiznal tehdy.
Z filmového Milouše se tak stal režisér, který si na vlastní účet vyzkoušel, jaké je stát na druhé straně. A přestože je právě Saturnin jednou z rolí, podle nichž si ho lidé dodnes pamatují, Vacek už dávno není jen hercem. On je prostě takový
Petr Vacek není zapomenutou hvězdou několika filmů a nekonečného seriálu Ulice. Pořád totiž hraje, režíruje a pracuje v televizi i divadle. Jen vedle toho dělá spoustu dalších věcí. Jeho ekologický aktivismus může někomu ležet v žaludku, na druhou stranu, on prostě takový je.
Faktem zároveň je, že představitel Milouše ze Saturnina se za těch třicet let od premiéry filmu změnil jeho k nepoznání. Z mladého floutka, který měl ve filmu působit jako osmnáctiletý, je dnes člověk, který se vedle herectví dlouhodobě zabývá ochranou přírody a snaží se ekologii dostat i do obyčejného každodenního života. A to se počítá.
Zdroje: redakce, seriál Ulice, film Saturnin, nasepraha.cz, radiozurnal.rozhlas.cz, obnovitelne.cz