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Kam zmizel Milouš ze Saturnina a Jordán z Ulice? Petr Vacek je za exota, stal se z něj aktivista

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Petr Vacek se proslavil jako rozmazlený Milouš v Saturninovi, později se zapsal do paměti diváků také jako Tomáš Jordán z Ulice. Vedle herectví se ale pustil do něčeho, co by od filmového floutka čekal málokdo – začal se výrazně angažovat v ochraně přírody.
9837-petr-vacek

9837-petr-vacek

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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