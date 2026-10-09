Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kam zmizel Péťa Bajza z Bylo nás pět? Adam Novák vyměnil herectví za daleko větší svobodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Představitel Péti Bajzy měl před sebou slibně rozjetou hereckou kariéru, nakonec se ale vydal jiným směrem. Adam Novák dnes dává přednost malování, scénografii a životu mimo televizní kamery.
8001-adam-novak

8001-adam-novak

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:04

Reklama
Další články z influgranti.cz
Seriál Ulice: Soňa chystá další úder. Chce si vyřídit účty ve škole
Seriál Ulice: Soňa chystá další úder. Chce si vyřídit účty ve škole
Říjnové novoluní ve Vahách: Magické datum otevře téma vztahů i starých křivd
Říjnové novoluní ve Vahách: Magické datum otevře téma vztahů i starých křivd

Říjnové novoluní nastane 10. října ve znamení Vah. Datum se dvěma desítkami považují někteří za magické a...

Kam z Ulice zmizela Libuška Nekonečná? Alkohol i drsný vztah. Zuzana Vejvodová je dnes jinde
Kam z Ulice zmizela Libuška Nekonečná? Alkohol i drsný vztah. Zuzana Vejvodová je dnes jinde

Libuška Nekonečná patřila svého času k výrazným postavám Ulice. Její život se pořádně zamotal, prošla...

Kdo porušil pravidla v Love Islandu? Ve hře jsou tajné vztahy i podezření na domluvený pár
Kdo porušil pravidla v Love Islandu? Ve hře jsou tajné vztahy i podezření na domluvený pár

Zorka Hejdová včera oznámila porušení pravidel a diváci řeší, koho se týká. Dnes vyjde pravda najevo. Ve...

Má seriál Boží plán předvídatelný scénář? Diváci mají jasno, jak by příběh mohl pokračovat
Má seriál Boží plán předvídatelný scénář? Diváci mají jasno, jak by příběh mohl pokračovat

Adam s Julií, zklamaný Mirek a dva bývalé páry, ve kterých někdo začne litovat. Boží plán nabízí hned...

Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

Všechny články tohoto autora →
influgranti.cz
Další články z kategorie Pro pamětníky
Zobrazit více
CelebrityPro pamětníky
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.