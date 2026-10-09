Kam zmizel Péťa Bajza z Bylo nás pět? Adam Novák vyměnil herectví za daleko větší svobodu

Představitel Péti Bajzy měl před sebou slibně rozjetou hereckou kariéru, nakonec se ale vydal jiným směrem. Adam Novák dnes dává přednost malování, scénografii a životu mimo televizní kamery.
Psal se rok 1994, když Česká televize uvedla šestidílný seriál Bylo nás pět podle stejnojmenného románu Karla Poláčka. Příběhy party kluků z prvorepublikového městečka si získaly diváky a z Adama Nováka (46) udělaly představitele, kterého si s rolí Petra Bajzy spojujeme dodnes.
Jenže zatímco jeho seriáloví kamarádi zůstali součástí vzpomínek na oblíbený příběh, Novák si postupně našel vlastní cestu. Sedmiletého školáka hrál jako čtrnáctiletý
Na tom, že Adam Novák působil jako přesvědčivý malý kluk, měl podíl i jeho vzhled. Ve skutečnosti mu při natáčení bylo přibližně čtrnáct let a chodil do osmé třídy. Před kamerou přitom představoval teprve druháka Péťu Bajzu.
Natáčení přitom nebylo žádnou krátkou epizodou. Seriál vznikal v průběhu řady měsíců a pro mladé herce znamenal spoustu práce. Novákovi však zůstaly především vzpomínky na dobrodružství, nikoli touha za každou cenu pokračovat ve filmovém světě.
vzpomínal po čase. „V té době mi bylo nějakých třináct let, puberta za rohem, nijak zvlášť jsem to neprožíval,“ Herectví nakonec ustoupilo malování
Po úspěchu Bylo nás pět se Novák před kamerou objevoval i v dalších projektech. Zahrál si například v seriálech Arabela, Zdivočelá země nebo Cesty domů. Vedle natáčení se ale stále více věnoval výtvarnému umění a vystudoval scénografii.
Nastoupil také do pražského Divadla Rokoko, kde působil řadu let. Herectví tedy neopustil ze dne na den. Dlouho zvažoval, kterému oboru dá přednost, až se nakonec rozhodl pro výtvarnou práci.
„Přeci jen mám takhle větší svobodu. vysvětloval. Vadilo mu, že herec závisí na rozhodování režisérů, producentů i na tom, zda vůbec dostane další nabídku. Novák se tak postupně přesunul k malování, tvorbě obrazů a soch i k divadelní scénografii. Chtěl jsem mít svůj profesní život víc ve svých rukou,“ Slavnou roli mu lidé připomínají dodnes
Přestože se už herectví nevěnuje jako hlavní profesi, postava Péti Bajzy ho provází i v dospělosti. Diváci ho poznávají při běžných setkáních a seriál se stále vrací na televizní obrazovky. Není divu, že si ho s touto rolí spojují i lidé, kteří v době původního vysílání ještě nebyli na světě.
Novák se ke své nejslavnější postavě neotáčí zády. Ostatně před nějakou dobou přirovnal natáčení k dětskému pobytu v přírodě:
Sám se ale k pravidelnému seriálovému natáčení vracet nechce. Už před několika lety přiznal, že nabídky do nekonečných seriálů dostává, většinou je však odmítá. Po letech před kamerou mu totiž více vyhovuje možnost rozhodovat o vlastní práci. „Je to pro mě takový vzdálený letní tábor. Mám na to všeobecnou dětskou vzpomínku.“ Z Prahy zamířil do Jizerských hor
Změna se netýkala jen povolání. Adam Novák se s rodinou přestěhoval z Prahy do Jizerských hor, kde si vybudoval bydlení s vlastním ateliérem. Právě tam má prostor pro výtvarnou tvorbu a život v přírodě, který je mu blízký. Loni ho televize Nova připomněla i v rámci v pořadu My, chalupáři. Reportáž ukázala jeho bydlení i prostředí, v němž dnes žije a tvoří.
Jeho životní dráha se tak odvíjela jinak, než by se po úspěchu v dětském seriálu mohlo zdát.
Zatímco role Péti Bajzy mu zajistila místo v historii české televizní tvorby, profesní zázemí si vybudoval především jako výtvarník a scénograf. A samozřejmě na rozdíl od svého seriálového hrdiny už dnes nemusí řešit klukovské průšvihy v prvorepublikovém městečku, ale vlastní obrazy, umělecké projekty a život mimo ruch velkoměsta.
Zdroje: redakce, seriál Bylo nás pět, tv.nova.cz, super.cz, idnes.cz,