Světelný senzor se stal ovladačem neuronů. Jeho průkopníci získali Nobelovu cenu

Řasa potřebovala rozpoznat světlo
Zelená řasa Chlamydomonas reinhardtii se dokáže orientovat podle světla. V její membráně se nacházejí proteiny, které po osvětlení mění průchodnost pro ionty, tedy elektricky nabité částice. Světelný podnět se tím převádí na změnu elektrického stavu buňky.
Peter Hegemann a Georg Nagel pomáhali objasnit fungování těchto proteinů, označovaných jako channelrhodopsiny. Důležitý byl jejich neobvyklý princip: jeden molekulární systém spojuje citlivost na světlo s iontovým kanálem. Při vhodném osvětlení se otevře cesta, kterou mohou ionty projít přes membránu.
Pro řasu představuje takový mechanismus součást života ve vodě. Pro neurovědu nabídl možnost, jak dodat jinému typu buňky vlastnost, kterou přirozeně nemá.
Gen změnil způsob, jakým neuron reaguje
Když vědci dopravili příslušný gen do neuronu, buňka mohla vytvořit světlocitlivý protein ve své membráně. Krátký světelný impulz potom změnil proudění iontů a mohl vyvolat nervový signál. Záblesk tak získal přesný biologický účinek.
Karl Deisseroth a jeho spolupracovníci v roce 2005 ukázali využití tohoto principu v neuronech savců. Následný vývoj rozšířil paletu nástrojů: různými světlocitlivými proteiny lze nervovou aktivitu podporovat nebo tlumit.
Optogenetika spojuje genetické zacílení s optickým řízením. Její přesnost ale nevzniká pouze tím, že někam posvítíme. Záleží na tom, které buňky protein vytvoří, jak se k nim světlo dostane a zda zásah odpovídá otázce, kterou experiment řeší.
Z pozorování se stal test příčiny
Když se určitá oblast mozku aktivuje při strachu, nemusí to znamenat, že právě ona strach vytváří. Může zpracovávat doprovodný pohyb, tělesnou reakci nebo informaci o situaci. Samotná souvislost ponechává několik možností.
Cílená aktivace či potlačení vybraných buněk umožňuje položit silnější otázku: změní se sledované chování, když do tohoto okruhu zasáhneme? Vědci tak mohou testovat, zda aktivita k určitému jevu přispívá, nebo zda je pro něj za daných podmínek potřebná.
Ani tento postup nezjednodušuje mozek na soubor nezávislých vypínačů. Jeden okruh může mít více funkcí a stejný zásah se může projevit jinak podle stavu zvířete. Optogenetika však umožnila experimenty, které by pouhé sledování elektrických signálů nedokázalo nahradit.
Ocenění nástroje není příslib univerzální léčby
Nobelova cena oznámená 5. října 2026 ocenila Karla Deisserotha, Petera Hegemanna a Georga Nagela za objevy týkající se světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky. Metoda dnes slouží v mnoha laboratořích a zkoumá se i její klinické využití, například v pokusech o obnovu některých zrakových funkcí.
U člověka ale vznikají další obtíže. Genetická konstrukce musí dorazit do vhodných buněk, její účinek musí být bezpečný a světlo je třeba dopravit na správné místo. Co funguje v experimentu, nemusí být prakticky použitelné hluboko v lidském mozku.
Příběh přesto ukazuje, proč má smysl zkoumat i zdánlivě vzdálené organismy. Poznání toho, jak se řasa orientuje ve svém prostředí, poskytlo nástroj k otázkám o vzpomínkách, emocích a chování. Přenos nevznikl tím, že bychom řasu napodobili celou, ale pochopením jednoho jejího molekulárního řešení.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nobel Prize – Nobel Prize in Physiology or Medicine 2026 [2], Karolinska Institutet – The 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine [3], Stanford University – Karl Deisseroth awarded 2026 Nobel Prize [4] img ai generated