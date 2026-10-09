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Světelný senzor se stal ovladačem neuronů. Jeho průkopníci získali Nobelovu cenu

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Jednobuněčná řasa potřebuje poznat světlo, aby se mohla pohybovat vhodným směrem. Její molekulární výbava nakonec umožnila vědcům ovládat aktivitu vybraných nervových buněk. Optogenetika přinesla nový způsob, jak zkoumat příčiny chování, a její průkopníci za ni získali Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství 2026.
Světelný senzor se stal ovladačem neuronů. Jeho průkopníci získali Nobelovu cenu

Světelný senzor se stal ovladačem neuronů. Jeho průkopníci získali Nobelovu cenu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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