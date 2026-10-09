Nikdy nekupujte mleté maso v akci. Řezníci vysvětlují, proč se ho obchody potřebují rychle zbavit

Večer před zavírací dobou se u chladicího boxu s masem občas objeví vanička mletého s výraznou slevovou nálepkou. Na lasagne nebo čevabčiči to vypadá jako dobrý nákup. Řezník by ale v tu chvíli zpozorněl. Zlevněné mleté maso ještě nemusí být zkažené, jenže sleva o něm často prozrazuje víc, než by si obchod přál.
Sleva má obvykle dva důvody
Obchod sahá po nižší ceně masa ze dvou důvodů. Buď chce levným masem nalákat lidi do prodejny, nebo se zboží blíží datum, po kterém už ho prodávat nesmí. Zakladatel dallaského řeznictví Deep Cuts Nathan Abeyta v rozhovoru pro web Chowhound dodal, že jeho malý obchod zboží těsně před koncem lhůty nezlevňuje, protože by to podle něj poškodilo jméno podniku.
Velké řetězce to mají nastavené jinak. Zboží s krátkou lhůtou buď přesouvají do zvláštních slevových regálů a chladicích boxů, nebo na něj nalepí slevovou etiketu a nechají ho na původním místě. Sleva se v takové chvíli běžně pohybuje mezi třetinou a polovinou původní ceny a týká se i masa.
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U mletého masa navíc rozhodují hodiny. Jakmile mu vyprší lhůta spotřeby, prodávat se už nesmí a jde k likvidaci. Prodat ho ještě týž den levněji je proto pro prodejnu výhodnější než celé balení vyhodit.
Mlýnek promění kus masa v rizikovou potravinu
U celého kusu plece nebo krkovice sedí bakterie hlavně na povrchu. Jakmile maso projde mlýnkem, rozmíchají se do celé hmoty a z jednoho kusu vznikne obrovská plocha, kde se mohou rychle množit. Odborníci na bezpečnost potravin proto radí skladovat mleté maso v lednici nejvýš jeden až dva dny.
Mletím se bakterie z povrchu masa dostanou do celé hmoty, proto mleté maso vydrží v lednici nejvýš jeden až dva dny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na obalu čerstvého mletého masa najdete údaj „spotřebujte do”. Ten označuje den, do kterého je potravina při správném skladování v chladu bezpečná, a jakmile uplyne, maso už jíst nelze. Zlevněná vanička tak často znamená, že z té krátké lhůty zbývá jen pár hodin.
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„Kašovitost prozradí, že byl mlýnek tupý a maso v teple!” uvedl už v roce 2012 pro Novinky řeznický mistr Jan Rataj ze šumavského Zdíkova. Dobře zpracovaná směs má podle něj zrnitou strukturu, ve které od sebe libovou a tučnou složku snadno rozeznáte. Když vám maso melou až na prodejně, podívejte se i na samotný stroj. Umazaný mlýnek nebo takový, který celý den stojí v teple, maso znehodnotí ještě před zabalením.
Hodně napoví nos. Mleté maso má vonět čerstvě, nakyslý zápach je jasné varování. Podezřelý je i lepkavý nebo slizký povrch. Do košíku nedávejte ani vaničku, která v ruce nestudí nebo má natrženou fólii.
Na barvu je dobré se dívat s rozmyslem. Šedavé jádro uprostřed balení vzniká tím, že se k němu nedostane vzduch, a samo o sobě nic špatného neznamená. Zbarvení celé vaničky do šeda či hněda už ale ukazuje na začínající kažení.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co si na mletém mase všimnete Co to znamená Rozmazaná, kašovitá hmota Maso se mlelo špatně nabroušeným strojem a bez dostatečného chlazení Zrnitá struktura, libová a tučná složka jsou od sebe rozeznatelné Maso je správně umleté Čerstvá vůně Tak má mleté maso vonět Nakyslý zápach Jasné varování Lepkavý nebo slizký povrch Podezřelé Vanička nestudí nebo má natrženou fólii Maso mohlo zteplat, raději ho nechte v regálu Šedavé jádro uprostřed balení Vzniká tím, že se k němu nedostane vzduch, samo o sobě nic špatného neznamená Celá vanička zšedlá nebo zhnědlá Maso se nejspíš začíná kazit Koření umí zakrýt stáří
Opatrnost se vyplatí i u mletého masa, které už je ochucené, naložené v marinádě nebo hustě obalené kořením. Silná marináda a vrstva koření dokážou zakrýt pach i vzhled, podle kterých by se starší maso jinak dalo snadno odhalit. U předem zabalené směsi navíc kupující nevidí, z jakých kusů vznikla, a musí se spolehnout jen na údaje z etikety.
Když už sleva, tak s plánem
Zlevněnou vaničku se dá koupit rozumně, jen s ní nelze počítat na víkend. Zkontrolujte datum „spotřebujte do” a maso vezměte do košíku až na konci nákupu, nejlépe rovnou do chladicí tašky. Doma patří ihned do lednice a uvařit by se mělo ještě týž den.
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Pokud vaření nestihnete, maso zamrazte hned po příchodu domů, dokud lhůta na obalu ještě běží. Ať z mletého masa chystáte cokoli, tepelně ho upravte důkladně v celé hmotě. Barva přitom spolehlivě neprozradí, jestli je maso propečené, protože starší maso umí zhnědnout dřív, než se dostatečně prohřeje. Jistotu dá vpichový teploměr, který by uprostřed měl ukázat aspoň 71 °C. Kdo chce vědět, z čeho mleté maso vzniklo, může si nechat umlít vybraný kus masa přímo u pultu v řeznictví.
Zdroje: https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/meat/ground-beef-and-food-safety, https://mze.gov.cz/public/portal/mze/-q341309—Vu3troBe/prehledny-dokument-vysvetlujici-rozdil, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-chutne-navraty-mleteho-masa-154674, https://www.chowhound.com/2007673/what-discounted-meat-means-butcher, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-lide-setri-a-kupuji-uz-i-unavene-potraviny-a-retezce-jim-nabizeji-bedynky-224205, https://energozrouti.cz/clanek/reznici-to-nerikaji-nahlas-ale-podle-tohoto-hned-poznate-ze-vam-cpou-stare-maso, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/375762-v-lete-hrozi-otrava-jidlem-casteji-problem-je-grilovani-i-zmrzlina, https://www.foxnews.com/food-drink/why-you-should-never-buy-pre-packaged-ground-beef.amp, https://www.heidelberg24.de/verbraucher/fleischsorten-die-metzger-meiden-gefaehrlich-kuehlung-verarbeitung-94489972.html, https://extension.arizona.edu/publication/cooking-recommendations-ground-beef, https://energozrouti.cz/clanek/co-se-deje-s-masem-kteremu-dnes-konci-trvanlivost