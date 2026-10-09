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Hit od Disney+ nečekaně ovládl Netflix. Percy Jackson a Olympané si získal srdce fanoušků

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Seriál Percy Jackson a Olympané, který se premiérově představil na konci roku 2023 exkluzivně na platformě Disney+, přinesl dlouho očekávanou kvalitní adaptaci oblíbených knih Ricka Riordana. Zatímco u starších filmů byl z tvůrčího procesu Riordan prakticky vyloučen, u seriálu působil jako spolutvůrce a výkonný producent, díky čemuž si adaptace zachovává nejen unikátní atmosféru knih, ale také jejich humor, svižné tempo a obdiv k řecké mytologii. Nyní dvě řady seriálového hitu dorazily i na Netflix, kde mohou získat ještě více fanoušků.
Hit od Disney+ nečekaně ovládl Netflix. Percy Jackson a Olympané si získal srdce fanoušků

Hit od Disney+ nečekaně ovládl Netflix. Percy Jackson a Olympané si získal srdce fanoušků

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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