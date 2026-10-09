Hit od Disney+ nečekaně ovládl Netflix. Percy Jackson a Olympané si získal srdce fanouškůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hit od Disney+ nečekaně ovládl Netflix. Percy Jackson a Olympané si získal srdce fanoušků
Článek byl publikován 09.10.2026 07:05
„Genocida“ je bezesporu nejvýznamnější a také nejděsivější slovní novotvar 20. století, s nímž roku 1944...
Paramount a Warner Bros. Discovery jsou od 6. října jedinou společností Skydance pod vedením Davida...
Když Josh Brolin v srpnu úsečně prohlásil, že třetí Sicario je „na cestě“, znělo to jako další z mnoha...
Fenomén bondovek v 60. letech dorazil i do Československa, ač se tady nikdy oficiálně nepromítaly, a Václav...
Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...Všechny články tohoto autora →
- Silné a emocionálně vyčerpávající, hodnotí čeští diváci nové dobové drama, které ovládlo Netflix. Dávají mu vysokých 81 %
- Tvůrce Vikingů se vrací k severským nájezdníkům. První fotky z krvavé ságy jsou venku a rovnou je potvrzena i 2. řada
- Doktorandka políbí obávaného profesora a začne falešný vztah. Nová romantická komedie trhá žebříčky po celém světě, Češi dávají 70 %
- Mafiána v exilu čekají zkorumpovaní politici i krutá ztráta. Stallone se vrací ve 4. řadě oblíbeného krimi, Češi mu dávají 81 %