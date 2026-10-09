Tenhle mlýnek na mák z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě a platí za něj i 1 000 Kč

Prodejci od Pensylvánie až po Německo dnes nabízejí litinové strojky, které u nás léta odpočívaly v kredencích a na chalupách. Československý původ uvádějí rovnou v titulku nabídky. Pokud podobný mlýnek máte doma, stojí za to zjistit, co je na něm vyraženo a jaké částky za něj padají v cizích inzerátech.
Z Orlických hor až do amerického inzerátu
Na americkém eBayi teď visí nabídka prodejce z Ellwood City v Pensylvánii. Prodává ruční litinový mlýnek na mák s klikou od firmy Porkert a jako zemi původu uvádí Československo. Chce za něj 50 dolarů, což je podle kurzu ČNB ze 6. října 2026 zhruba 1 080 korun, a poštovné si kupující platí zvlášť.
Podobných nabídek najdete v Americe víc. Mlýnky na mák s označením „Made in Czechoslovakia“ se tam nabízejí zhruba za 24 až 50 dolarů, tedy přibližně za 520 až 1 080 korun. Horní hranice amerických nabídek tak převyšuje to, co za podobné kusy obvykle chtějí prodávající u nás.
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Kořeny sahají do Skuhrova nad Bělou v Orlických horách. Josef Porkert byl nejprve ředitelem tamní železárny a v roce 1881 ji vzal do nájmu, aby z ní udělal slévárnu litiny. Odcházela odtud kamna, řemenice i odlitky pro výrobce pian. Mlýnky, díky kterým je jméno Porkert známé dodnes, přibyly do sortimentu až za synů Wilhelma a Eduarda, kteří závod převzali po otcově smrti v roce 1895.
Slévárna ve Skuhrově nad Bělou posílala většinu svých litinových mlýnků k odběratelům v cizině. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Firma žila hlavně z vývozu. Z roční produkce kolem 400 000 strojků, kterou vykázala v roce 1929, zůstávala doma jen čtvrtina a zbytek putoval k odběratelům v Polsku, Anglii a za oceánem. Znárodnění v roce 1948 přesunulo většinu sortimentu do jiných závodů a Skuhrov se soustředil na ruční mlýnky, které se tam dělaly i v časech ČSSR. I mnohem později firma posílala zboží do 90 zemí. Proto dnes mlýnky z Orlických hor vyplouvají na povrch v bazarech a na aukcích daleko od Česka.
Podle čeho poznáte původní kus
Jeden z nejstarších Porkertových mlýnků na mák nesl jméno IDEAL. Celolitinový exemplář s dřevěnou rukojetí, datovaný kolem roku 1900, má ve sbírce ostravské Muzeum a galerie Mlejn, které Porkertovým strojkům věnuje celou expozici. Jméno IDEAL na něm najdete hned pod násypkou.
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U vlastního mlýnku proto hledejte reliéf se jménem a ražbu země původu. Rozhoduje drobný rozdíl. Ražba Czechoslovakia prozrazuje starší kus, zatímco nápis Czech Republic nesou mlýnky vyrobené až po rozdělení republiky.
Doma stovky korun, za hranicemi víc
Na českém Bazoši se mlýnky na mák značek Ideal a Porkert nabízejí zhruba za 600 až 650 korun. V Německu se mlýnky Ideal M III nabízejí kolem 25 až 30 eur, tedy zhruba 610 až 730 korun, a jeden z prodejců u svého kusu výslovně uvádí ražbu Made in Czechoslovakia. Nejvýš se drží americké nabídky, kde zachovalý Porkert z doby Československa atakuje hranici tisíc korun.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kde se mlýnek nabízí Co se prodává Nabídková cena Česko (Bazoš) mlýnky na mák značek Ideal a Porkert 600 až 650 Kč Německo mlýnky Ideal M III, mezi nimi kus s ražbou Made in Czechoslovakia 25 až 30 eur, zhruba 610 až 730 Kč USA mlýnky na mák s označením Made in Czechoslovakia 24 až 50 dolarů, přibližně 520 až 1 080 Kč Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění dveří. Pokud uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí 2× rychleji
Jde ovšem o ceny, které si říkají prodávající. Kolik mlýnek skutečně vynese, závisí na tom, jestli se najde kupec ochotný danou částku zaplatit, a u zahraničních nabídek se k ceně ještě přičítá poštovné. Pro hrubou představu o hodnotě ale inzeráty poslouží dobře.
Kdy velkou cenu nečekejte
Neúplný strojek se prodává za zlomek ceny. Mlýnek Ideal bez násypky visí na Bazoši za 110 korun a strojek značky Kosmos tam někdo nabízí jako dekoraci za pouhých 30 korun. Retro mlýnek Jihokov, který se k lince přichytí vakuovou přísavkou, vyjde na 130 korun.
Ve Skuhrově se mlýnky naposledy odlévaly v roce 2010 a o dva roky později značku obnovila firma Hanhart z Morkovic. Z původní slévárny tak zbývají jen mlýnky, které přežily v domácnostech.
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Zdroje: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=06.10.2026, https://picclick.com/Vtg-Porkert-Cast-Iron-Poppy-Seeds-Grinder-Mill-298599792600.html, https://picclick.com/?q=porkert+poppy+seed+grinder, https://www.kleinanzeigen.de/s-mohnmuehle-ideal/k0, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/mlynek-na-mak/, https://classic.europeana.eu/en/item/481/https___www_esbirky_cz_detail_4069120, https://www.denik.cz/ekonomika/aktualne448287/, https://www.finance.cz/zpravy/finance/251086-vyroba-znamych-kuchynskych-mlynku-porkert-ve-skuhrove-zkrachovala, https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Porkert