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Tenhle mlýnek na mák z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě a platí za něj i 1 000 Kč

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Prodejci od Pensylvánie až po Německo dnes nabízejí litinové strojky, které u nás léta odpočívaly v kredencích a na chalupách. Československý původ uvádějí rovnou v titulku nabídky. Pokud podobný mlýnek...
Tenhle mlýnek na mák z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě a platí za něj i 1 000 Kč

Tenhle mlýnek na mák z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě a platí za něj i 1 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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