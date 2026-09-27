Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Cyklostezky v údolí Mže se propojí, lidé dojedou až do Dolního Vlkýše

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nový úsek cyklostezky propojí Dolní Vlkýš se stávající sítí v údolí Mže. Trasa povede ke komunikaci z Malesic do Města Touškova. Právě tam současná cesta vedoucí kolem řeky až k hranici plzeňského katastru končí.
Cyklostezky v údolí Mže se propojí, lidé dojedou až do Dolního Vlkýše

Cyklostezky v údolí Mže se propojí, lidé dojedou až do Dolního Vlkýše

Zdroj: Radka Žáková (redakčně upraveno)
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Bahno vystřídal pevný povrch. Cyklisté bezpečně projedou kolem Radbuzy
Bahno vystřídal pevný povrch. Cyklisté bezpečně projedou kolem Radbuzy
Vrty pro jaderné úložiště v Pošumaví se zpozdí, změnil se zákon
Vrty pro jaderné úložiště v Pošumaví se zpozdí, změnil se zákon

Změny ve stavebním zákoně zavařily Správě úložišť radioaktivních odpadů. Výběrové řízení na hluboké...

Deset metrů nad zemí. Lezce z Plzně po letech čeká nová sportovní výzva
Deset metrů nad zemí. Lezce z Plzně po letech čeká nová sportovní výzva

Příznivci lezení si v Plzni užijí deset metrů vysokou věž, která nahradila více než dvacet let starou...

Západočeská města sypou miliony do dopravy, řeší silnice i parkování
Západočeská města sypou miliony do dopravy, řeší silnice i parkování

Za poslední čtyři roky se v Plzni a dalších západočeských okresních městech investovaly vysoké částky do...

Čtyřicátník se mstil ženám z minulosti, pro výhrůžky smrtí nešel daleko
Čtyřicátník se mstil ženám z minulosti, pro výhrůžky smrtí nešel daleko

Nespokojený čtyřicátník několik měsíců terorizoval dvě ženy. Zavaloval je korespondencí a vyhrožoval i...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.