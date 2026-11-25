Termostatická hlavice na radiátoru hlásí splněnou teplotu, ale uprostřed místnosti je stále chladno? Nejde o chybu konkrétního výrobku – každá hlavice měří teplotu těsně u otopného tělesa, tedy přesně tam, kde je vzduch po zátopu nejteplejší. tado° řeší tenhle rozpor samostatným bezdrátovým čidlem Wireless Temperature Sensor X, které se umístí mimo dosah radiátoru a jeho naměřená hodnota se stane podkladem pro regulaci celé místnosti.
Fyzikální příčina je jednoduchá: jakmile radiátor začne topit, vzduch v jeho bezprostřední blízkosti se ohřívá rychleji než zbytek místnosti. Hlavice vyhodnotí nastavenou teplotu jako dosaženou dřív, než se teplo rozptýlí k sedačce nebo k pracovnímu stolu, a regulace pak zbytečně přitápí nebo naopak vypíná dřív, než je v místnosti skutečně teplo. Rozdíl bývá nejcitelnější u radiátorů ve výklenku, pod hlubokým parapetem nebo zakrytých nábytkem, tedy všude tam, kde se ohřátý vzduch hromadí na jednom místě místo volného proudění po pokoji.
Jak samostatné čidlo měření zpřesní
Wireless Temperature Sensor X se do systému tado° X přidává přes mobilní aplikaci, bez zásahu do rozvodů topení nebo do už provedené instalace hlavic. Po spárování přebírá jeho naměřená teplota roli referenční hodnoty pro danou místnost – chytré hlavice dál ovládají průtok topné vody jednotlivými radiátory, ale řídí se údajem ze samostatného čidla místo vlastního měření u zdroje tepla. Samotné čidlo přitom nenahrazuje zařízení pro ovládání kotle nebo tepelného čerpadla, tuhle roli v systému mají pokojový termostat Smart Thermostat X nebo Heat Pump Optimizer X. V čem je samostatné měření výhodou: Jedna referenční teplota pro víc hlavic v místnosti – u pokojů s více radiátory odpadá rozdíl mezi hodnotami jednotlivých hlavic, regulace vychází z jediného měření. Instalace bez nářadí a bez zásahu do topení – čidlo se jen spáruje v appce a umístí na vhodné místo na stěně. Kompatibilita s existující instalací X – doplňuje se k už nainstalovaným hlavicím Smart Radiator Thermostat X dodatečně, netřeba měnit zapojení. Měření tam, kde se skutečně žije – ideální výška cca 1,5 metru nad podlahou, mimo zdroje tepla, přímé slunce a průvan. Dvě generace v nabídce EST
EST aktuálně nabízí obě generace čidla Wireless Temperature Sensor X vedle sebe – obě jsou určené pro ekosystém tado° X a nejsou zpětně kompatibilní se staršími systémy V2 nebo V3+.
Vlastnost 1. generace (SKU 105059) 2. generace (SKU 106333) Napájení 3× baterie AAA (LR03) dobíjecí Li-ion akumulátor, USB-C Výdrž cca 6–12 měsíců podle provozu cca jednou za topnou sezónu Ovládání fyzická tlačítka dotykový světelný kroužek Displej bez displeje LED matice – teplota i vlhkost vzduchu Povrchová úprava – matný bílý povrch
Druhá generace tedy kromě napájení přináší i displej navíc – vedle teploty ukáže na jeden pohled i vlhkost vzduchu v místnosti, takže funguje i jako samostatný malý vlhkoměr, ne jen jako zdroj dat pro appku. Volba mezi generacemi je spíš otázkou pohodlí provozu než funkce: obě měří stejně přesně a obsluhují stejné hlavice řady X.
Foto: EST Kam čidlo v systému tado° X zapadá
Samostatné čidlo dává smysl především v domácnostech s chytrými radiátorovými hlavicemi tado° X – ve větších místnostech, u nevhodně umístěných radiátorů nebo tam, kde je na jeden pokoj napojeno víc hlavic najednou. V menší místnosti s jedním volně umístěným radiátorem naopak často postačí měření vestavěným čidlem přímo v hlavici. Kdo už má v místnosti pokojový termostat Smart Thermostat X na vhodném místě, další čidlo nepotřebuje – termostat měří teplotu místnosti sám, mimo dosah radiátoru. Čidlo tak doplňuje portfolio tado° X tam, kde samotná hlavice na přesné měření nestačí, a spolu s radiátorovými hlavicemi i pokojovými termostaty tvoří ucelený systém regulace vytápění po jednotlivých místnostech.
EST – oficiální dodavatel značky tado°
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