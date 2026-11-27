Každá budova má své centrum. Místo, odkud je řízena energie, chráněny elektrické obvody a odkud se rozhoduje o bezpečnosti i komfortu celé instalace. Tímto centrem je rozvaděč. Ještě před několika lety byl rozvaděč vnímán pouze jako technická skříň ukrytá ve sklepě nebo na chodbě. Dnes se stal klíčovou součástí moderních budov. Zajišťuje bezpečný provoz domácnosti, připravuje instalaci na budoucí rozšíření a propojuje klasickou elektroinstalaci s digitálními technologiemi. Ve společnosti Hager věříme, že kvalitní rozvaděč musí nabídnout mnohem více než jen prostor pro jističe. Musí být bezpečný, přehledný, snadno montovatelný, připravený na budoucí technologie a zároveň esteticky zapadnout do moderní architektury. Připraven na požadavky dnešní doby i budoucnosti
Současná domácnost je výrazně náročnější než kdykoliv dříve. Vedle běžných světelných a zásuvkových okruhů dnes instalace často obsahují:
fotovoltaickou elektrárnu, bateriové úložiště, nabíjecí stanici pro elektromobil, tepelné čerpadlo, klimatizaci, řízení vytápění, chytrou domácnost, zabezpečovací systém, datové rozvody, měření spotřeby energie.
Rozvaděč proto již není pouze místem pro několik jističů. Stává se centrálním technologickým uzlem celé budovy, který musí být připraven na další rozvoj i za deset nebo dvacet let. Proto Hager navrhuje své rozvaděče s dostatečnou rezervou prostoru, promyšleným vedením kabeláže a možností jednoduchého doplnění dalších přístrojů bez složitých stavebních úprav.
Bezpečnost na prvním místě
Elektrická instalace musí především chránit osoby i majetek. Rozvaděče Hager splňují požadavky aktuálních evropských norem a jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální bezpečnost během celé své životnosti. Stejně důležitá je však i bezpečnost při samotné montáži. Proto jsou všechny konstrukční detaily navrženy s důrazem na jednoduchou práci elektrikáře:
přehledné uspořádání, dostatek prostoru pro vodiče, pevná konstrukce, snadná montáž přístrojů, kvalitní svorkové systémy, rychlá demontáž krytů, možnost plombování. Dokumentace bez zbytečné administrativy
Výroba rozvaděče dnes znamená nejen kvalitní montáž, ale také splnění celé řady legislativních požadavků. Hager proto nabízí projektantům i montážním firmám rozsáhlou podporu v podobě konfigurátorů, projektových podkladů, certifikátů, technické dokumentace a softwarových nástrojů. Potřebné dokumenty lze jednoduše připravit během několika minut a mít jistotu, že rozvaděč splňuje všechny požadavky platných předpisů. To šetří čas projektantům, výrobcům rozvaděčů i revizním technikům.
Se společnosti Hager se můžete setkat na příští výstavě VOLTY EXPO, dne 19. května 2027 na výstavišti PVA Expo Praha. Vstup po krátké
registraci je zdarma. Bezšroubové propojení quickconnect
Rozvaděče Hager můžete mít nejen v klasické šroubové variantě, ale také s bezšroubovým připojením quickconnect, které kombinuje rychlost a bezpečnost. S technologií quickconnect jsou vodiče a hřebenové přípojnice jednoduše zapojeny pomocí zásuvného systému místo šroubových svorek. V porovnání se šroubovými spoji tento sys-tém díky trvale konstantnímu působení síly přítlačné svorky na vodič a přípojnici zvyšuje bezpečnost systému. V neposlední řadě také zkracuje čas instalace.
Digitální domácnost začíná v rozvaděči
Moderní elektroinstalace již dávno není pouze o přívodu elektrické energie. Stejnou důležitost dnes mají datové rozvody, internet, televizní rozvody, zabezpečovací systémy, Wi-Fi infrastruktura nebo řízení chytré domácnosti. Proto Hager nabízí řešení umožňující elegantní spojení silové i slaboproudé části instalace do jednoho uceleného sys-tému. Výsledkem je přehledná instalace připravená na současné i budoucí technologie.
Rozvodnice Volta – nový standard bytových instalací
Volta představuje jednu z nejúspěšnějších rozvodnic společnosti Hager. Je navržena především pro bytové a rodinné domy, kde spojuje moderní design s mimořádně promyšlenou konstrukcí. Elektrikáři oceňují především:
velký prostor pro vedení kabelů, rychlou montáž přístrojů, integrované držáky vodičů, přesné ustavení pomocí zabudované vodováhy, jednoduchou montáž do zdiva i sádrokartonu, možnost multimediálního provedení, elegantní vzhled.
Rozvodnice Volta je dostupná i v pětiřadé variantě, to znamená, že s ní zapojíte o jednu řadu navíc. Přináší ještě větší instalační prostor pro přístroje i kabeláž. Je k dispozici jako rozvodnice pro elektrické obvody, multimediální rozvodnice nebo kombinovaná rozvodnice volta.hybrid. Díky široké nabídce provedení představuje ideální řešení pro bytové, administrativní i komerční objekty, kde je potřeba spojit dostatek instalačního prostoru s přehledným uspořádáním a snadnou montáží. Nově v nabídce i nástěnná varianta. Hager – energie pod kontrolou
Moderní rozvaděč je centrem bezpečnosti, energetického managementu a budoucí digitalizace celé budovy. S řešeními Hager získáváte kvalitu Made in Europe. Protože kvalitní elektroinstalace začíná právě tam, kde je energie pod kontrolou.
Ivana Jakoubková