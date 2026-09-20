Co se stane, když budete pravidelně čistit filtr pračky

Jedná se o věc, na kterou se při běžném úklidu často zapomíná. Přitom zachytává vlasy, vlákna, drobné nečistoty i předměty, které omylem zůstanou v kapsách oblečení. Když ho budete pravidelně čistit, pračka může nejen lépe fungovat, ale také se vyhnete řadě nepříjemných problémů.
Pračka bude lépe vypouštět vodu
Zanesený filtr může omezovat průtok vody a pračka pak vypouští pomaleji. V krajním případě může voda po skončení programu zůstat v bubnu nebo se objeví chybové hlášení. Pravidelné čištění pomáhá udržovat odtokový systém průchodný.
Eliminace nepříjemného zápachu
Ve filtru se mohou hromadit zbytky nečistot, vlákna a drobné předměty, které zůstávají ve vlhkém prostředí. Postupem času mohou začít zapáchat. Čistý filtr je proto jedním z kroků, které pomáhají omezit nepříjemný pach linoucí se z pračky.
Snížení rizika poruchy
Pokud nečistoty dlouhodobě brání správnému odtoku vody, mohou zbytečně zatěžovat vypouštěcí čerpadlo. Pravidelná kontrola filtru proto představuje jednoduchou prevenci, která může pomoci předejít některým problémům s odtokem.
Ve filtru někdy skončí mince, knoflíky, sponky nebo jiné předměty zapomenuté v kapsách. Pokud filtr kontrolujete pravidelně, můžete je včas odstranit a zároveň zabránit tomu, aby se dostaly dál do odtokového systému.
Tip: Chcete, aby pračka dobře a dlouho sloužila? Nedávejte do ní věci, které ji mohou poškodit.
Foto: Pixabay
Jak často filtr čistit?
Přesná frekvence závisí na typu pračky a doporučení výrobce. Logicky platí, že čím častěji perete, tím častější by mělo být samotné čištění filtru. Před čištěním pračku vypněte a připravte si nádobu nebo hadr na případnou zbytkovou vodu. Konkrétní postup vždy ověřte v návodu k vašemu modelu. Pravidelné čištění filtru zabere jen několik minut, ale může výrazně přispět ke spolehlivějšímu provozu pračky a pomoci odhalit problém dříve, než se z něj stane dražší oprava.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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