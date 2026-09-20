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Co se stane, když budete pravidelně čistit filtr pračky

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Jedná se o věc, na kterou se při běžném úklidu často zapomíná. Přitom zachytává vlasy, vlákna, drobné nečistoty i předměty, které omylem zůstanou v kapsách oblečení. Když ho budete pravidelně čistit, pračka může nejen lépe fungovat, ale také se vyhnete řadě nepříjemných problémů.
Co se stane, když budete pravidelně čistit filtr pračky

Co se stane, když budete pravidelně čistit filtr pračky

Zdroj: pračka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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