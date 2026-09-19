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Jeden špatný zvyk při praní vám může ničit oblečení i pračku

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Možná to děláte automaticky při každém praní, aniž byste si uvědomili, že tímto zkracujete životnost oblečení a zároveň zbytečně zatěžujete pračku. Jedním z nejčastějších problémů je přeplňování bubnu.
pračka

pračka

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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