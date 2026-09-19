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Loupání ořechů nebylo nikdy jednodušší. Vyzkoušejte trik s horkou vodou

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Loupete také vlašské ořechy, abyste si udělali zásobu na pečení vánočního cukroví? Pak jistě oceníte kdejaký trik, který vám tuto práci snadní. Klasickým pomocníkem je samozřejmě louskáček. Při jeho používání ale musíme dávat pozor, abychom nestiskli příliš a jádro nerozdrtili. Co takhle vyzkoušet trik s horkou vodou? Skořápka se vám doslova rozpadne v ruce.
Ořechy

Ořechy

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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