Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Hra na Boha je film, který nedává odpovědi, ale nutí klást správné otázky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tento snímek režiséra Larse Kraumeho podle divadelní hry Ferdinanda von Schiracha může být pro mnohé kontroverzní, protože otevírá téma asistované sebevraždy a eutanazie. Nečiní tak však jednostranně, takže nám neservíruje…
Hra na Boha je film, který nedává odpovědi, ale nutí klást správné otázky

Hra na Boha je film, který nedává odpovědi, ale nutí klást správné otázky

Zdroj:
Reklama
Další články z Proboha!
Konzervatismus jako touha po pevné zemi. Co si z něj křesťané mohou vzít – a co ne
Konzervatismus jako touha po pevné zemi. Co si z něj křesťané mohou vzít – a co ne
Kolonialismus přepisuje i jazyk. Co nám zatajily dějiny původních obyvatel Ameriky?
Kolonialismus přepisuje i jazyk. Co nám zatajily dějiny původních obyvatel Ameriky?

A země zapláče: Indiáni Severní Ameriky (Kalich, 2024) odhaluje dějiny kolonizace původních obyvatel...

Proč po svatbě nevědomky opakujeme chyby svých rodičů?
Proč po svatbě nevědomky opakujeme chyby svých rodičů?

Když dělám se snoubenci předmanželskou přípravu, dávám jim jednu důležitou otázku: „Co se vám líbilo a co...

Přes ochrnutí ke splnění snu stát se malířkou: Když se estetika stane mostem k víře
Přes ochrnutí ke splnění snu stát se malířkou: Když se estetika stane mostem k víře

Když během půl roku náhle ochrnula, úspěšná architektka Martina Hroteková zápasila s pocitem, že na ni Bůh...

Ježíš je Game Changer a má auru. Píše Helan evangelium podle generace Z?
Ježíš je Game Changer a má auru. Píše Helan evangelium podle generace Z?

Písničkář Pavel Helan se v knize Mega dobrá zpráva: Evangelijní příběhy jazykem generace Z (Doron, 2026)...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

Všechny články tohoto autora →
Proboha!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.