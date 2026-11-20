Bylo úterý 17. listopadu, adresa 26 Leake Street v Londýně, tunely pod kolejemi u nádraží Waterloo. Fotografové agentury Getty fotili jednoho příchozího hosta za druhým a pak se před stěnou s logy objevila Chloe Kelly. Na sobě měla dlouhé tmavě modré šaty s vázáním za krkem, živůtek z průsvitné látky a po těle se jí vinuly tenké hedvábné provázky. Záda zůstala hluboce vykrojená, šaty sahaly až na zem. Německý Bild i britský Daily Star psaly o outfitu, který „nenechal mnoho na představivosti“. My jsme zjišťovali, co přesně měla na sobě, kolik to stojí a proč tahle fotka vypovídá o víc než jen o jednom večeru.
Šaty, které zná i Zendaya
Model se jmenuje The String of Nightfall Dress a pochází z dílny řecké značky Di Petsa. Ta staví na ručním drapování, iluzivních průsvitných panelech a liniích, které kopírují tělo. Podle oficiálního e-shopu Di Petsa se šaty šijí v Řecku, existují v tmavě modré, bílé a červené variantě a stojí zhruba 45 tisíc korun.
Rozhodně nejde o náhodný kus z výprodeje. Módní web Red Carpet Fashion Awards upozornil, že jde o stejný model, jaký předtím na sobě měla Zendaya na večírku k filmu The Drama. Kelly tak sáhla po šatech z okruhu, kde se pohybují hollywoodské stylistky. Podle nás je to nejzajímavější detail celého večera: fotbalistka nepřišla „za sportovce“, přišla jako plnohodnotná součást módní scény.
Výstřih, o kterém se mluví, ovšem nebyl klasický hluboký dekolt. Efekt vytvářela kombinace vázání za krkem, průhledného trupu a otevřených zad. Odvážné, ale promyšlené.
Večer průsvitných modelů
British GQ Men of the Year je největší akce kalendáře časopisu a letos se v Londýně konala už podevětadvacáté. Oceňuje osobnosti kultury, sportu a módy uplynulých dvanácti měsíců. Na obálkách ročníku se objevili záložník Arsenalu Declan Rice, zpěvačka Raye, rapper Fakemink a herec Sebastian Stan. Kompletní přehled akce zveřejnil British GQ.
Kelly mezi oficiálně oceněnými nebyla, objevila se mezi hosty. Pozvánka ale nepřekvapí: dvojnásobná mistryně Evropy patří k nejznámějším tvářím anglického ženského fotbalu.
Průsvitné šaty byly trendem večera. Podle Red Carpet Fashion Awards v nich dorazily také moderátorka Maya Jama, herečka Naomi Ackie, DJka Peggy Gou nebo Raye. Kelly se od nich odlišila právě provázkovými liniemi. Další hosté z fotbalového světa zvolili jinou cestu:
- Mary Earps přišla v černém koženém kompletu s vysokými červenými botami,
- Alex Scott zvolila černobílý korzetový model s průstřihy,
- ze sportovního světa nechyběli ani Ian Wright a Morgan Gibbs-White.
Snímky se rychle rozletěly po sociálních sítích. Příspěvek fotbalového účtu @433womenfc, na kterém byla Kelly označená, nasbíral přes 19 tisíc lajků a 134 komentářů. Převažovaly ohníčky, srdíčka a nadšené „absolutně úchvatná“, objevily se ale i posměšné a lascivní reakce. Skandál to nebyl. Pozornost ano.
Hráčka velkých momentů
Přezdívka fotbalové divy má ale pevný sportovní základ. Kelly se zapsala do historie 31. července 2022 na Wembley, když v prodloužení finále mistrovství Evropy vstřelila vítězný gól proti Německu a slavila ho točením dresem nad hlavou. O tři roky později proměnila rozhodující penaltu ve finále Eura 2025. Mezitím pomohla vyhrát Finalissimu 2023 a s Arsenalem Ligu mistryň 2024/25. UEFA ji označuje za hráčku velkých momentů a její oficiální profil na webu England Football připomíná její zásluhy bod po bodu.
Česká stopa existuje také. Na podzim 2022, jen pár týdnů po evropském triumfu, nastoupila v Brightonu v základní sestavě proti české reprezentaci. Zápas skončil 0:0 a Kelly střídala o poločase.
Kariérně je za ní pohnuté období. Z Manchesteru City odešla po pěti letech, 113 startech a 34 gólech, nejprve v lednu 2025 na hostování do Arsenalu, pak natrvalo. Návrat do londýnského klubu jí vynesl evropskou trofej. Jenže sláva v reprezentaci i v klubu přišla často z lavičky, jako žolík pro poslední minuty.
Na hřišti zatím ticho
Červený koberec kontrastuje s tím, co se děje na trávníku. V sezoně 2026/27 má Kelly podle statistik společnosti Opta ve WSL jen dva zápasy a 57 odehraných minut. Od 27. září ji brzdí problém se zadním stehenním svalem. Trenérka Renée Slegers koncem října po konzultaci se specialistou přiznala, že jasný termín návratu určit nedokáže a stav se vyhodnocuje den po dni. Server Premier Injuries odhaduje možný návrat na 11. prosince, klub to ale nepotvrdil.
Ještě před zraněním ji navíc trenérka Anglie Sarina Wiegman vynechala ze zářijové nominace s odkazem na výkonnost. A v den galavečera vyhlásila Wiegman kádr na prosincové baráže o mistrovství světa proti Ukrajině. Kelly v něm chybí, tentokrát podle Sky Sports kvůli zraněnému stehnu. V útoku jsou místo ní Alessia Russo, Lauren Hemp, Beth Mead nebo Aggie Beever-Jones.
Arsenal hrál dva dny po večírku v Lize mistryň s Lyonem a Kelly figurovala mezi zraněnými. Další ligový zápas s West Hamem je na programu 22. listopadu na Emirates Stadium. Dá se čekat, že ani tam ji fanoušci neuvidí.
Kelly je typickou tváří nové generace fotbalistek, které po velkých turnajích přerostly sportovní rubriky a pohybují se na pomezí módy a popkultury. Šaty za 45 tisíc už světu ukázala. Teď potřebuje zdravé stehno a pořádnou porci herních minut, ve kterých by opět předvedla to, kvůli čemu ji Anglie milovala dávno předtím, než se na ni zaměřily objektivy módních fotografů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl