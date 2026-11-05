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Michal Suchánek tvrdí, že ho otec vydědil. Devadesátiletý Jaroslav se brání: „Nechápu, o jakém vydědění je řeč"

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Dennívýzva
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Herec řekl ve Všechnopárty jednu větu, která rozvířila veřejnou debatu o jeho rodině. Jeho devadesátiletý otec to vidí úplně jinak.
Michal Suchánek

Michal Suchánek

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 10:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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