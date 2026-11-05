Michal Suchánek tvrdí, že ho otec vydědil. Devadesátiletý Jaroslav se brání: „Nechápu, o jakém vydědění je řeč"

Herec Michal Suchánek v pořadu Všechnopárty pronesl před miliony diváků větu, která okamžitě přerostla formát zábavné talk show:
„Táta mě vydědil.“ VIPŽivot zaznamenal, že reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Po čtyřech dnech se ozval jeho otec Jaroslav Suchánek. Devadesátiletý bývalý sportovní komentátor pořad ani neviděl, ale k synovu výroku se vyjádřil jednoznačně: „Nechápu, o jakém vydědění je řeč,“ cituje ho Aha!. Dva muži, jedna rodina, dvě verze téhož příběhu, a mezi nimi propast, kterou prohlubuje rozdíl mezi emocionální křivdou a právním pojmem. Dvě verze jednoho domu v Braníku
Jádrem sporu je rodinný dům v pražském Braníku. Podle Jaroslava Suchánka se obou synů zeptal, kdo o dům stojí. Michal měl odpovědět, že „má baráky dva“. Bratr Vladan byl naopak po rozvodu bez zázemí a navíc se podle otce na stavbě domu podílel třemi tisíci brigádnickými hodinami.
Jaroslav se proto rozhodl nemovitost darovat jemu. Michal to vnímá jinak. Pro něj nejde o dar bratrovi, ale o majetkové i vztahové odstřižení. Slovo „vydědil“ použil veřejně, před kamerami. Jenže právě v tom slově se celý spor láme, protože otec a syn mluví o téže křivdě, ale každý jiným jazykem. Syn emocionálně, otec majetkově a právně. Zdroj fotografie: Nextfoto
Michalův televizní výrok nebyl blesk z čistého nebe. Už loni 31. března otevřel rodinné téma v podcastu Čestmíra Strakatého, kde
mluvil o „citově chudých poměrech“ a „otřesných“ rodinných situacích. Letos v červnu kolem svých devadesátin se Jaroslav nechal slyšet, že syna neviděl tři roky. Časová osa ukazuje eskalaci: Březen 2025 – Michal poprvé veřejně popisuje citově chudé dětství. Červen 2025 – Jaroslav chybí na svatbě vnučky Bereniky, Michal chybí na otcových 89. narozeninách. Červen 2026 – Jaroslav slaví devadesátiny, Michal nepřijde. Otec říká: „Už tři roky se mnou nekomunikuje.“ Říjen 2026 – ve Všechnopárty padne věta o vydědění.
Po smrti manželky Danice se Jaroslav opírá o Vladana a vnuka Thea.
Vladan se stará o dům, o otce, o praktické záležitosti stáří. V tomto kontextu dává Jaroslavovo rozhodnutí darovat nemovitost synovi, který je denně nablízku, určitou logiku, i když pro Michala zůstává bolestivé. Co říká právo: vydědění není darování
Vydědění je podle českého práva formální akt, který musí splnit přísné podmínky. Podle
Portálu veřejné správy vyžaduje písemné pořízení (závěť nebo listinu o vydědění) a zákonný důvod. Těmi jsou například trestný čin proti zůstaviteli, trvalé neprojevování zájmu nebo vedení nezřízeného života. Nic z toho Jaroslav Suchánek nepopisuje. Mluví o darování domu za života, což je zcela jiný právní institut. Klíčový rozdíl pro Michala: i bez darovaného domu zůstává jako potomek takzvaným nepominutelným dědicem. Jinými slovy: Michal zřejmě nebyl vyděděn v právním smyslu. Byl odstřižen od konkrétního majetku za života otce. To bolí stejně, ale právně je to zásadně jiná situace.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová