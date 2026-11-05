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Majitelé bytů začínají slevovat. Téměř čtvrtina nabídek zlevnila, kupující ale musí hlídat jeden rozdíl

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Nejméně 23 procent bytů nabízených na konci října už prošlo snížením ceny. U zachycených slev dosáhl medián 5,3 procenta, ukazuje Realitní barometr Artem Saykin Group. Nově zařazené nabídky navíc vycházely levněji než srovnatelné byty, které na kupce čekaly. Celostátní medián nabídkové ceny však zůstal na 94 tisících korunách za metr čtvereční. Zlevnění konkrétního inzerátu tak zatím neznamená plošný pokles cen na celém trhu.
Ilustrační obrázek k prodeji a cenám bytů.

Ilustrační obrázek k prodeji a cenám bytů.

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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