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Majitelé domů a chat musí doložit vývoz žumpy za dva roky. Za chybějící doklady hrozí pokuta 20 000 Kč

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Majitelé domů a chat s bezodtokovou jímkou musí dva roky uchovávat doklady o odvozu odpadních vod. Při kontrole hrozí za chybějící papíry pokuta až 20 000 Kč.
Majitelé domů s jímkou musí doložit odvoz odpadních vod.

Majitelé domů s jímkou musí doložit odvoz odpadních vod.

Zdroj: FOTO:Pibwl, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 10:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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