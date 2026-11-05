Majitelé domů a chat musí doložit vývoz žumpy za dva roky. Za chybějící doklady hrozí pokuta 20 000 Kč

Majitelé domů a rekreačních chat bez připojení ke kanalizaci musí umět doložit, kam vyvážejí odpadní vody. Úřady vyžadují účtenky od vývozců za poslední dva kalendářní roky. Kdo potvrzení na vyžádání nepředloží, riskuje pokutu až 20 000 Kč. Zatajit část odpadních vod přitom nepomůže, úředníci totiž umí chybějící objem snadno dopočítat.
Úředníci vyžadují doklady za uplynulé dva roky
Kdo bydlí v domě nebo jezdí na chatu s bezodtokovou jímkou, musí ze zákona zajistit odvoz odpadních vod do čistírny. Žumpa je nádrž, ze které nic neodtéká, a liší se tak od septiku, ze kterého částečně vyčištěná voda vytéká do okolí. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí má každý majitel jímky povinnost předložit doklady o vývozu za uplynulé dva kalendářní roky.
Pravidlo platí pro všechny fyzické osoby. Když vlastník nemovitosti účtenky nemá, dopouští se přestupku a pokuta se může vyšplhat až na 20 000 Kč. Podnikatelé a firmy přitom mohou podle vodního zákona dostat ještě vyšší sankci.
Papír musí obsahovat konkrétní údaje
Nestačí mít pouze potvrzení o zaplacení. Správný doklad zaručuje, že kal neskončil nelegálně na poli. Úřad na něm hledá jméno majitele, přesné umístění jímky a datum odvozu. Zároveň tam musí stát objem odvezené vody a identifikační údaje firmy, která vyčerpání žumpy zajistila.
Nakonec na papíře nesmí chybět název čistírny odpadních vod, kde fekálie po převozu skončily. Podle předpisů smí vyvážet odpad pouze provozovatel čistírny nebo firma s příslušným živnostenským oprávněním.
Vlastní studna zatajení odpadu neusnadní
Kontroloři se nespokojí s tím, že vlastník domu doloží pár vývozů za rok. Běžně se stává, že majitelé trvale obývaných domů odvezou do čistírny mnohem méně vody, než kolik rodina reálně spotřebuje. Zbytek pak z jímky nelegálně vypouštějí do okolí. Úřad proto porovnává objem na účtenkách s předpokládanou spotřebou.
Řada lidí odebírá vodu z vlastní studny bez vodoměru v naději, že inspekce nezjistí skutečný odběr. Úředníci ale mohou spotřebu určit odhadem pomocí směrných čísel. „Množství odebraných vod pak již ze své logiky musí řádově odpovídat množství vypouštěných odpadních vod,“ potvrdil tento postup pražský městský soud.
Kontrolu často spustí podezření v okolí
Zájem úřadů o jímku nevyplývá jen z plošných prověrek. Často se na stavební úřad obrátí sousedé, kteří mají podezření na únik odpadních vod do půdy nebo do jejich vlastní studny. Lidé v okolí si mohou nechat u akreditované laboratoře odebrat vzorky vody. Zvýšené množství bakterií pak slouží jako nasvědčující důkaz, že do okolí prosakují fekálie z vedlejšího pozemku.
Stavební úřad následně prověří, zda jímka netrpí technickými závadami nebo zda nestojí na černo bez potřebného povolení. Vodoprávní úřad se k šetření obvykle připojí a rovnou zkontroluje zmíněné doklady o pravidelnosti vývozů.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ochrance, mzp.gov, pracepropravniky).