Snadné a rychlé použití potravinové fólie: skladujte ji v mrazáku

Potravinová folie patří k nezbytnostem, které v kuchyni využíváme téměř každý den. Saháme po ní v okamžiku, kdy potřebujeme rychle zabalit zbytky jídla nebo svačinu pro děti do školy či na výlet. Nevýhodou tohoto univerzálního pomocníka je ovšem to, že má tendenci se trhat. Manipulace s fólií vyžaduje určitou dávku zručnosti, aby se nepotrhala anebo nepřilepila k sobě. Poradíme vám jednoduchý trik, díky němuž bude práce s potravinovou fólií o dost jednodušší.
Strčte fólii do mrazáku
Aby potravinová fólie plnila efektivně svou funkci, musí hodně lepit. To je právě ten důvod, že se nám slepí k sobě a vznikne neforemná koule, která se nedá k původnímu účelu použít. Fólie je vyrobena z tenkých plátků polyetylenu s jinými lepidly. Pokud dáte polyetylen zmrazit, tak na chvíli ztratí svůj lepivý efekt. Poté se s ní bude dobře pracovat a zabalíte do ní, co budete chtít, protože zmražená bude tvrdší, bude se lépe přizpůsobovat povrchu, a nebude se lepit k sobě. Proto se fólii nebojte skladovat přímo v mrazáku. Jestliže v něm nemáte místo, řešením je dát ruličku fólie do mrazáku jen na chvíli. Stačí pouhých 15 minut předtím, než ji budete používat.
Jak potravinovou fólii využít?
Nejčastěji ji používáme, když chceme zabalit těsto na vánoční cukroví nebo přikrýt mísu či hrnec s jídlem. Možností, jak ji využít je však mnohem více. Pokud potřebujete zmrazit maso, stačí ho předtím zabalit do fólie. Chcete, aby vám vydržely banány déle žluté a čerstvé? Obalte je fólií a skladujte v lednici. Skvělým trikem je překrýt zavařovací sklenici fólií předtím, než ji uzavřete víčkem. Do sklenice se tak nedostane vzduch a budete mít jistotu, že se její obsah nezkazí.
Foto: Pixabay
Univerzální pomocník v domácnosti
Potravinovou fólii nemusíte používat jen v kuchyni. Při těžší práci s nářadím mohou na rukou vznikat mozoly. Tomu lze předejít tak, že rukojeť nářadí obalíte právě fólií a tím rukojeť příjemně změkčíte. Pokud se vám po malování místnosti nechce už umývat použité štětce, zabalte štětiny do fólie. Ty díky tomu zůstanou pružné a neztvrdnou.
Zdroje info: Autorka
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