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Snadné a rychlé použití potravinové fólie: skladujte ji v mrazáku

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Potravinová folie patří k nezbytnostem, které v kuchyni využíváme téměř každý den. Saháme po ní v okamžiku, kdy potřebujeme rychle zabalit zbytky jídla nebo svačinu pro děti do školy či na výlet. Nevýhodou tohoto univerzálního pomocníka je ovšem to, že má tendenci se trhat. Manipulace s fólií vyžaduje určitou dávku zručnosti, aby se nepotrhala anebo nepřilepila k sobě. Poradíme vám jednoduchý trik, díky němuž bude práce s potravinovou fólií o dost jednodušší.
Potravinová fólie

Potravinová fólie

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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