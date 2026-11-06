Reklama
Čeští senioři se v lednu budou divit. K důchodu 12 000 i 30 000 Kč přidá stát skoro stejněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jedna seniorka stála celý život za pultem obchodu s potravinami. Její soused […]
Čeští senioři se v lednu budou divit. K důchodu 12 000 i 30 000 Kč přidá stát skoro stejně
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 06.11.2026 07:35
Reklama
Češi přestávají dávat k domu zámkovou dlažbu. Tahle zelená náhrada unese auto a metr vyjde na 300 až 1 000 Kč
Paneláky čeká do ledna povinná výměna na každém radiátoru. Kdo to zanedbá, zaplatí až 200 000 Kč
Možná vám výbor domu poslal výzvu k montáži nových měřičů na topení […]
Telefon se začal sekat a baterie se rychle vybíjela – stačil jeden jednoduchý krok a rozdíl byl znát
Večer před spaním otevřít přepínač aplikací a všechny je jednu po druhé […]
Máte v krabici s ozdobami foukané figurky z ČSSR? S tímhle detailem dostanete u sběratelů i 1 790 Kč
V listopadu se z půdy a sklepů snášejí krabice s vánočními ozdobami. […]
Známý řetězec po 30 letech opouští Česko. O první místo může přijít i Lidl
Stálí zákazníci Tesca si teď nejspíš kladou dvě otázky: bude tu jejich […]
Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Policie po dvou letech odvolala pátrání po muži, který zmizel na pumpě u dálnice
Plzeňská Drbna
dnes, 08:24
1 min
mBank přesunula bezpečnost pod jednu ikonu. Nouzové tlačítko zastaví platby, trvalé příkazy běží dál
Trendy svět
dnes, 08:20
2 min
Když krtek neleze ze zahrady, ale z trouby: Krtkovy dortíčky jako hravé zmenšeniny známého krtkova dortu
Cooky.cz
dnes, 08:18
4 min
Olomoucké Vánoce ozdobí mohutný smrk. Na Horní náměstí poputuje z Paseky
Hanácká Drbna
dnes, 08:18
2 min
„Kortizolové břicho“ je všude. Jenže břicho ti hladinu kortizolu opravdu nezměří
Poudree.cz
dnes, 08:17
3 min
Reklama
Jablečný závin nemusí mít mokré dno. Pod náplň patří jednoduchá vrstva, kterou je škoda vynechat
EXTRAINFO.cz
dnes, 08:16
2 min
Obavy z bubliny kolem AI zasáhly burzy. Asijské akcie výrazně oslabují
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:13
„Kdo by to zaplatil?“ Tsoukernik odhalil, co se řešilo za zavřenými dveřmi kolem Villy Gott
Žena.cz
dnes, 08:10
Jiskřivá romance i noční můra pro kameramany. Dřevorubec láká půvabné i sehrané ústřední hvězdy
Kinobox.cz
dnes, 08:05
3 min
Moderní fasádu jako ze dřeva zvládnete i bez obkladu. Stačí speciální váleček a dekorativní omítka
Planeta zahrady
dnes, 08:04
4 min
Reklama
Šofér předjížděl náklaďák a narazil do druhého auta, jeho řidička zemřela
Brněnská Drbna
dnes, 08:03
1 min
Hamilton odmítá mlčet po souboji s Leclercem. Ferrari má před Brazílií nepříjemný problém
Vše o sportu
dnes, 08:02
2 min
Voda jako skrytá cesta šíření antibiotické rezistence. VÚV TGM spustil nový web
VodaDnes.cz
dnes, 08:00
1 min
Mrazivá noc na Jizerce: Zdejší stanice naměřila nejnižší teplotu v Česku
Liberecká Drbna
dnes, 07:58
1 min
Američané s Rusy řešili budoucnost Evropy. Chystá se „významná krásná dohoda“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:58
Reklama
Brambory mohou i do lednice. Sklep si kvůli pár porcím pořizovat nemusíte
ChytřeNaTo.cz
dnes, 07:56
3 min
Zapomeňte na vysušenou svatomartinskou husu. Starý trik s nočním pečením udělá maso neuvěřitelně křehké
ChytřeNaTo.cz
dnes, 07:56
6 min
Američané postavili stíhačku, kterou nesměl koupit vůbec nikdo. Ani jejich nejvěrnější spojenci
Zbrojopis
dnes, 07:55
5 min
Ringo Čech u televize dřepí od rána do večera, ale k ČT má jasnou výhradu. „Je drahá a nekontrolovatelná," řekl bez obalu
VIPživot.cz
dnes, 07:55
3 min
Skleněné ozdoby po babičce nemyjte jako sklenice. Spolu s prachem může zmizet původní malba
EXTRAINFO.cz
dnes, 07:52
2 min
Reklama
Kozačky se letos vracejí v překvapivé podobě. Vedle jezdecké klasiky upoutají přezky i řasená kůže
Trendy Život
dnes, 07:50
2 min
Čechům u pump končí úleva. Nafta může zdražit o 2,35 Kč a EU chystá další ránu
Zodpovime.cz
dnes, 07:49
4 min
NHL po noci: Zacha dal dva góly, Dvorský srovnal proti Devils. Anaheim znovu vyhrál a Montreal se vzpamatoval
Vše o sportu
dnes, 07:45
5 min
Starý počítač nemusíte vyhazovat, stačí pár úprav v nastavení a přidání RAM. Může vám sloužit ještě roky
Mobify.cz
dnes, 07:44
6 min
Některé banky v Česku přestávají klientům dávat plastové platební karty. Místo toho nabízí virtuální kartu v mobilu
UdálostiExtra
dnes, 07:44
4 min
Reklama
Po příjemném setkání s přáteli se chystala domů. O pár minut později jí nečekaný útok změnil život naruby
Asianstyle
dnes, 07:44
4 min
Babiš se připravuje na druhé kolo bitvy o média. Vyloučit nelze zcela nové řešení
Aktuálně.cz - Názory
dnes, 07:43
Do Vídně za adventem už tento pátek. První slavný trh otevře, na další si Češi ještě počkají
Trendy Život
dnes, 07:42
2 min
Evropská unie rozhodla. Za každou položku z Číny teď Češi zaplatí až 61 Kč navíc
PrimaProstor.cz
dnes, 07:42
4 min
Kdo sype na záhon stavební písek místo křemičitého, ucpe půdu jílem a úroda se dusí. Rozdíl stojí pár korun, ale rozhoduje o všem
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 07:41
6 min
Reklama
Zapomeňte na kuřecí řízek. Z tohoto masa dělají Češi leda kotlety a netuší, o co přichází
Bruneta v kuchyni
dnes, 07:40
4 min
Ewa Farna si nebrala servítky: V SuperStar rýpla do politiky a varovala před nejistou svobodou médií
Aplausin.cz
dnes, 07:40
2 min
Takového hřiba většina Čechů nikdy nenajde. Vážil 2,3 kg a šel rovnou na řízky
Outdoor tipy
dnes, 07:39
4 min
Češi přestávají dávat k domu zámkovou dlažbu. Tahle zelená náhrada unese auto a metr vyjde na 300 až 1 000 Kč
Spotřebitelov.cz
dnes, 07:39
4 min
Paneláky čeká do ledna povinná výměna na každém radiátoru. Kdo to zanedbá, zaplatí až 200 000 Kč
Spotřebitelov.cz
dnes, 07:38
4 min
Reklama
Telefon se začal sekat a baterie se rychle vybíjela – stačil jeden jednoduchý krok a rozdíl byl znát
Spotřebitelov.cz
dnes, 07:38
4 min
Markéta Pekarová Adamová otevřeně o současné situaci v Česku i ve světě: Pod tato slova se podepisuje většina Čechů
In-lifestyle.cz
dnes, 07:37
3 min
Windows má skrytý záchranný režim, který vás vytáhne i z modré obrazovky smrti. Lidé o něm nevědí, spustíte ho jednou klávesou
Mobify.cz
dnes, 07:36
5 min
Máte v krabici s ozdobami foukané figurky z ČSSR? S tímhle detailem dostanete u sběratelů i 1 790 Kč
Spotřebitelov.cz
dnes, 07:36
4 min
Známý řetězec po 30 letech opouští Česko. O první místo může přijít i Lidl
Spotřebitelov.cz
dnes, 07:35
4 min
Reklama
Reklama
Sedm tisíc mrtvých za rok. Čechy zabíjí okem nepostřehnutelný prach
Ewa Farna překvapila v přímém přenosu SuperStar. Jediná poznámka při hodnocení strhla potlesk
Milovala luxus, kradla v obchodech a propadla alkoholu. Hana Krampolová skrývala velké trápení
Prosinec může v Česku překvapit. Modely zachytily nad Arktidou mimořádnou změnu
Chuť na sladké není slabá vůle: co ti tím tělo skutečně říká
Reklama
Reklama