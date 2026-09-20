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Muškáty zazimujte správně: Jeden řez jim může výrazně pomoci přežít zimuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Muškáty zazimujte správně: Jeden řez jim může výrazně pomoci přežít zimu. Právě teď je vhodná chvíle přemýšlet, co s balkonovými kráskami, až venku začne přituhovat. Pelargonie sice vypadají odolně, mráz však nesnášejí. Kdo jim dopřeje správné podmínky, může si jejich květy užívat i v další sezoně.
Muškáty
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