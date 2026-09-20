Nezalévat v září: nechte svou konev odpočívat, rostliny to ocení

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Nezalévat v září: nechte svou konev odpočívat, rostliny to oceníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Asi víte, že zálivku přizpůsobíte druhu rostliny, ale i počasí. S příchodem podzimu nemusíte rostlinám dopřávat pořádnou dávku vody, protože s kratšími dny a nižšími teplotami se jejich potřeba vláhy postupně mění. Trávník už nemusíte zavlažovat tak často jako v červenci, zvlášť pokud přichází pravidelný déšť. Stejně tak okrasné záhony, které vypadají svěže a půda pod nimi je stále vlhká, další zálivku nepotřebují.
zálivka
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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