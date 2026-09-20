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Nezalévat v září: nechte svou konev odpočívat, rostliny to ocení

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Dennívýzva
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Asi víte, že zálivku přizpůsobíte druhu rostliny, ale i počasí. S příchodem podzimu nemusíte rostlinám dopřávat pořádnou dávku vody, protože s kratšími dny a nižšími teplotami se jejich potřeba vláhy postupně mění. Trávník už nemusíte zavlažovat tak často jako v červenci, zvlášť pokud přichází pravidelný déšť. Stejně tak okrasné záhony, které vypadají svěže a půda pod nimi je stále vlhká, další zálivku nepotřebují.
zálivka

zálivka

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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