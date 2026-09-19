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Český RECYCLER pro Dubaj je připraven na vedro, vlhkost i slaný vzduch

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Čištění kanalizací, šachet a dalších zařízení se znečištěnou vodou dostává v Dubaji nový technický nástroj. Jedná se o speciální vůz P50-097 typu RECYCLER…
Patok-Recykler

Patok-Recykler

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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