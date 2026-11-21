Cílem kraje je nakupovat energie postupně a reagovat tak na vývoj cen na trhu. Do společného nákupu se zapojují také krajské organizace, města a obce a další subjekty. „Při nákupu energií musíme hledat řešení, které nám umožní co nejlépe využít vývoj na trhu a zároveň omezit dopady vysokých cen na krajský rozpočet. Proto volíme postupný nákup, díky kterému můžeme průběžně vyhodnocovat situaci a podle ní rozhodovat o dalších dodávkách,“ říká Jiří Ulvr, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort majetku a investic.
Původně plánoval Liberecký kraj zahájit nákup energií podle strategie schválené v červenci 2026 do konce srpna. Kvůli napjaté geopolitické situaci, růstu cen a nízké obchodní aktivitě na energetických trzích však nákup odložil. Kraj očekával, že se situace na trhu uklidní a ceny začnou klesat, podobně jako na konci roku 2025. K tomu ale nedošlo a ceny energií pro rok 2027 dále rostly.
„Vývoj cen na energetických trzích je v současnosti obtížné předvídat. Na začátku listopadu jsme ale zaznamenali příznivý pohyb: elektřina pro rok 2027 zlevnila přibližně o 15 eur za megawatthodinu a zemní plyn o 10 eur. I proto chceme při nákupu využít možnost reagovat na aktuální vývoj cen, nikoli se předem zavázat k nákupu celého objemu za jednu cenu,“ uvádí Zbyněk Miklík, jednatel společnosti Energie LK.
Elektřinu a zemní plyn chce kraj nakupovat prostřednictvím energetické burzy PXE Praha. Namísto jediného nákupu na celý rok plánuje využívat takzvané tranše, tedy dílčí nákupy na různě dlouhá období – roční, čtvrtletní a měsíční. Tento postup umožní průběžně sledovat ceny a podle situace nakupovat další potřebné množství energií.
Podle aktuálních výpočtů ze začátku letošního listopadu může nákup elektřiny a plynu na rok 2027 znamenat pro Liberecký kraj a jeho příspěvkové organizace výrazné zvýšení výdajů. Odhadované maximální navýšení nákladů kraje činí 87 milionů korun včetně DPH. Společnost Energie LK však očekává, že při vhodně zvoleném postupu nákupu by se navýšení mohlo podařit udržet přibližně na 75 milionech korun. Skutečné náklady budou záviset na dalším vývoji cen a na zvoleném způsobu nákupu.