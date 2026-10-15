Češi zbytečně dělají práci navíc. Kelímky před vyhozením nevymývejte

Kelímky od jogurtu není před tříděním nutné vymývat. Podle EKO-KOM stačí obsah důkladně vyškrábat. Oplach může mít smysl, když obaly doma déle skladujete a vadí vám zápach. To je ale jiná starost než příprava plastu k vytřídění.
Dojíte jogurt, odložíte lžičku a kelímek ještě postavíte do dřezu. Čeká ho houbička, prostředek na nádobí a možná pečlivější péče než hrnek od ranní kávy. Přitom právě lžička mohla práci dokončit. Odpad nemusí být připravený na návštěvu, potřebuje hlavně zůstat bez obsahu.
Kelímku stačí důkladné vyškrábání
EKO-KOM na webu Jak třídit vysvětluje, že vymývání kelímků není pro jejich zpracování nutné. Postačí je pořádně vyškrábat. Prakticky tedy lžičkou projděte dno i stěny a odstraňte jogurt, který v obalu zůstal. Mytí do lesku už k tomuto pokynu nepatří.
Stejně mluví i svozová společnost.
Pražské služby ve svých pokynech z května 2025 uvádějí, že plastové kelímky a další přijímané obaly není potřeba vymývat, ale úplně vyprázdnit. Zároveň varují před plnými či poloprázdnými obaly a zbytky jídla nebo tekutin, které mohou znečistit další vytříděný odpad. Prázdný obal není totéž co umyté nádobí
Tady může vzniknout zdánlivý rozpor.
Obecný přehled EKO-KOM vylučuje z plastů mastné obaly se zbytky potravin. Podrobný návod přitom dovoluje kelímek jen vyškrábat a rozlišuje lehce a silně znečištěné obaly. Rozhoduje tedy stav obalu po vyprázdnění, nikoli to, zda prošel dřezem.
Oprava v nájmu může stát přes 1 500 Kč a přesto ji platí nájemník. Rozhoduje věcný seznam
Z porovnání těchto pokynů vychází užitečné pořadí: nejprve řešte zbývající jídlo, potom případné skladování. Pokud v kelímku zůstává porce jogurtu, je potřeba ji odstranit. Jestli už jste obsah důkladně vyškrábali a na stěně zůstala jen drobná stopa, samotná absence mytí není důvod kelímek odmítnout.
Houbička navíc neumí nahradit vyprázdnění. Polovina jogurtu uvnitř a čistý vnější povrch jsou pořád špatná kombinace. Naopak vyškrábaný kelímek nemusí vypadat jako právě vybalený z regálu. Smyslem je odevzdat obal, ne spolu s ním poslat do kontejneru i nedojedenou svačinu.
Oplach kvůli zápachu je domácí volba
Jiná situace nastane, když obaly čekají doma delší dobu. Kdo je nechce skladovat se stopami jogurtu, může je opláchnout kvůli vlastnímu pohodlí. Jak třídit s takovým důvodem výslovně počítá a doporučuje využít například vodu po mytí nádobí místo další čisté vody.
Zmrzlina patří i do trouby. S moukou a kypřicím práškem z ní vznikne moučník
Mezi větami „nemusí se mýt před tříděním“ a „já si ho doma raději opláchnu“ tak není spor. Každá odpovídá na jinou otázku. První řeší přijatelnost obalu, druhá podmínky ve vaší kuchyni. Není třeba kvůli jedné z nich vyhlašovat rodinné přezkoušení ze správného třídění.
Pokud je zdrojem nepříjemného pachu samotná nádoba s potravinovými zbytky, jde zase o samostatnou údržbu. Té se věnuje článek o
zápachu bioodpadu v kuchyni. Umytý kelímek nevyřeší všechno, co doma čeká na vynesení. Víčko se třídí podle vlastního materiálu. Hliníkové patří do sběru kovů podle místního systému. Víčko oddělte a sledujte označení kontejneru
Víčko posuzujte zvlášť podle materiálu. Hliníková víčka od jogurtů řadí
rádce Jak třídit v hesle alobal do kovů. Kde se kovy sbírají společně s plasty, napoví označení nádoby; jinde mají vlastní sběr. Automaticky proto neodvozujte cestu víčka od plastového kelímku.
Radu o vyškrábání také nerozšiřujte na každý obal v domácnosti. U silně znečištěných plastů a obalů od nebezpečných látek platí jiný postup. A mastný papír má jiné možnosti než plast: u
krabice od pizzy se oddělují čisté části od mastných. O přijímaných materiálech rozhoduje aktuální označení konkrétní nádoby. Archivní fotografie ukazuje kontejner v pražské Topolové ulici.
Před cestou ke kontejneru má větší cenu zkontrolovat jeho aktuální nálepku než přidat kelímku poslední leštění. Konkrétní přijímané materiály určují místní podmínky. Domácí disciplínu tak můžete zkrátit o drhnutí a pozornost věnovat tomu, do které nádoby obal skutečně patří.