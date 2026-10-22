Oblíbený zvyk českých řidičů při přezouvání ničí auta. Kolo vám může upadnout za jízdy

Přezouvání kol na zimní sezónu svádí k zažitému garážovému zvyku. Mnoho řidičů před nasazením disků promaže závity šroubů vazelínou nebo měděnou pastou v dobré víře, že na jaře půjdou snáze povolit. Výrobci automobilů i norem však před tímto postupem důrazně varují. Jediná vrstva tuku totiž zcela změní tření a může vést ke zničení disku i utržení celého kola za jízdy.
Podzimní výměna pneumatik patří k pravidelným rituálům většiny motoristů. Metodická doporučení pro technické prohlídky organizace
DEKRA, bezpečnostní pokyny dopravní platformy BESIP, testy autoklubu ADAC i technické manuály největšího evropského výrobce litých kol ALCAR se shodují v jednom zásadním pravidle. Kolové šrouby i matice se na náboj kola montují výhradně čisté a suché. Použití jakéhokoli maziva v závitu nebo na dosedací ploše představuje technické riziko, které odporuje výpočtům konstruktérů. Fyzika závitu: Proč kapka oleje zvedne napětí o polovinu
Každý automobil má v návodu k obsluze přesně stanovený utahovací moment kolových šroubů. U běžných osobních vozů se tato hodnota pohybuje nejčastěji mezi 110 až 140 newtonmetry. Výrobci tuto hodnotu nevolí náhodně. Počítají s takzvaným suchým třením ocelového šroubu v závitu náboje, kde koeficient tření dosahuje hodnoty přibližně 0,14. Celý systém funguje jako velmi tuhá pružina. Při správném dotažení se dřík šroubu nepatrně a pružně natáhne, čímž vznikne obrovská svěrná síla držící disk pevně na náboji.
Jakmile kutil závit potře motorovým olejem, plastickým mazivem nebo tukem ve spreji, koeficient tření okamžitě klesne na hodnotu kolem 0,08 nebo ještě níže. Když pak vezmete momentový klíč nastavený na předepsaných 120 newtonmetrů, klíč zareaguje na odpor otáčení. Protože namazaný závit klade mnohem menší odpor, otočíte šroub o desítky stupňů hlouběji než při suché montáži. Skutečná osová síla uvnitř šroubu rázem naroste o třicet až padesát procent nad povolený limit.
Takto přetížený šroub překročí mez pružnosti materiálu a začne se trvale deformovat. Ocel se nevratně natáhne, závitové drážky v náboji se vymačkají a materiál ztratí schopnost držet stálé předpětí. Při průjezdu první hlubší dírou nebo při prudkém brzdění může přetažený šroub jednoduše prasknout. Stejně jako vyžaduje pozornost správný
tlak v pneumatikách po přezutí, mechanické upevnění kol vyžaduje naprostou přesnost bez neodborných zásahů. Hliníkový litý disk kola a kolové šrouby v kónických dosedacích plochách. Měděná pasta na hliníku: Chemická reakce, která disk přilepí
Mnoho řidičů i nezávislých dílen používá při výměně kol měděnou pastu. Panuje přesvědčení, že měď odolává vysokým teplotám od brzd a zabrání korozi. Ve spojení s moderními hliníkovými disky však dochází k pravému opaku. Měď a hliník stojí v elektrochemické řadě prvků daleko od sebe. Jakmile mezi ně v zimním období pronikne vlhkost se solí z posypu silnic, vytvoří se silný galvanický článek.
Dochází k bleskové galvanické korozi hliníkové slitiny. Hliník začne prudce oxidovat, na povrchu vznikne vrstva bílého oxidu a slitina v dosedací ploše nabobtná. Místo snadného sundání kola na jaře zjistíte, že disk je k ocelovému náboji doslova připečený. Řidiči pak často musejí do pneumatiky bušit těžkou dřevěnou fošnou nebo palicí, aby disk z náboje vůbec odtrhli. Tento surový postup navíc může poškodit ložiska kola i geometrii nápravy.
Zcela zásadní nebezpečí představuje namazání dosedacího kuželu nebo koule, kde hlava šroubu dosedá do otvoru v disku. Právě zde vzniká tření, které zabraňuje samovolnému povolení šroubu za jízdy vibracemi. Pokud tuto plochu namažete pastou, šroub se může vlivem dynamických rázů během jízdy začít samovolně vyklepávat. Povolení celého kola na dálnici pak bývá otázkou několika málo kilometrů.
Pravidlo sedmi stupňů je často jen marketingový mýtus. Na studeném suchém asfaltu brzdí lépe letní pneu Rázový utahovák bez kontroly: Na silnici defekt nepovolíte
Velkým nešvarem pneuservisů v podzimním shonu bývá bezhlavé používání pneumatických rázových utahováků. Mechanik nasadí pistoli a dotahuje šrouby plným výkonem kompresoru. Takový rázový utahovák snadno vyvine moment přes 250 nebo 300 newtonmetrů. Pokud mechanik následně vezme momentový klíč a šroub zkontroluje, klíč okamžitě cvakne. Zákazník má pocit poctivě odvedené práce, realita je však opačná. Běžný momentový klíč totiž umí ukázat pouze to, že moment neklesl pod nastavenou mez, nikoli to, že šroub někdo brutálně přetáhl.
Následky takového zacházení pocítíte v té nejhorší chvíli. Když na neosvětlené okresní silnici v dešti prorazíte pneumatiku, originální klíč z výbavy vozu vám nepomůže. Přetažené šrouby nepovolíte ani plnou vahou těla. V lepším případě ohne kutil plechový klíč z kufru, v horším případě strhne hrany šestihranu nebo utrhne hlavu šroubu. Extrémní dotažení navíc způsobuje nerovnoměrné pnutí v náboji a může nevratně zvlnit brzdový kotouč, což se brzy projeví nepříjemným kmitáním volantu při každém sešlápnutí brzdy.
Momentový klíč pro přesné dotažení kolových šroubů předepsaným momentem. Správný postup montáže: Drátěný kartáč a momentový klíč
Správná a bezpečná montáž kol vyžaduje jen několik minut pečlivosti navíc. Nejprve očistěte dosedací plochu náboje i brzdového kotouče jemným drátěným kartáčem od rzi a uvolněných nečistot. Závity v náboji i na šroubech pečlivě zbavte písku a prachu, ideálně vyfoukáním stlačeným vzduchem nebo mechanickým kartáčkem. Závity musejí zůstat naprosto suché a čisté.
Jediné místo, které snese tenkou ochranu, je středový vystupující kroužek náboje, na který se nasazuje středová díra disku. Zde můžete nanést mikroskopický film keramické pasty nebo hliníkového maziva odolného proti soli. Pozor, tato pasta se nikdy nesmí dostat na plochu brzdového kotouče, do závitů ani na dosedací kužely šroubů. Keramická pasta na středovém kroužku zabrání zareznutí disku a na jaře půjde kolo sundat pouhým lehkým tahem rukou.
Šrouby zašroubujte nejprve rukou přes závit, abyste vyloučili poškození náběhu závitu. Následně je lehce přitáhněte klíčem do kříže, dokud je kolo ve vzduchu. Auto spusťte na zem pouze tak, aby se pneumatika lehce opřela o podklad a neprotáčela se, ale nestála na ní celá váha vozu. Teprve nyní vezměte kalibrovaný momentový klíč nastavený přesně podle servisní knížky vašeho automobilu a šrouby dotáhněte opět křížem na jedno plynulé cvaknutí.
Srovnání způsobů montáže kolových šroubů
Způsob montáže Vliv na svěrnou sílu a závit Riziko pro automobil Doporučení výrobců Montáž nasucho (očištěno) Přesně odpovídá předpisu výrobce vozu. Minimální, závit pruží v bezpečné zóně. Jediný povolený a bezpečný postup. Promazání závitu vazelínou Svěrná síla roste o 30 až 50 procent. Natažení šroubu, vymačkání závitu, prasknutí. Výslovně zakázáno všemi výrobci. Měděná pasta na hliníkovém disku Nekontrolované tření a elektrochemická reakce. Masivní koroze, zapečení disku k náboji. Zákaz použití na hliníkové slitiny. Dotažení rázovým utahovákem na krev Extrémní nekontrolované přetažení (přes 250 Nm). Zvlnění brzdových kotoučů, nepovolení defektu. Dotahovat pouze momentovým klíčem. Kontrolní seznam pro bezpečné přezutí kol Dosedací plochy kotouče a náboje: Zbavte rzi drátěným kartáčem tak, aby disk dosedl na rovný čistý kov. Závity šroubů a náboje: Pouze mechanicky očistěte a ponechte zcela suché bez kapky oleje či tuku. Středový kroužek: Naneste pouze nepatrný film keramické pasty, která odolá zimní solance a nevytváří galvanický článek. Postup dotahování: Vždy dotahujte do kříže, nikdy ne postupně po obvodu kola. Momentový klíč: Nastavte hodnotu podle manuálu vozu, obvykle 120 newtonmetrů pro běžná osobní auta. Pravidlo padesáti kilometrů: Po ujetí padesáti až sta kilometrů šrouby znovu překontrolujte momentovým klíčem, materiál disků i nátěrů si po montáži definitivně sedne. Pravidlo sedmi stupňů je často jen marketingový mýtus. Na studeném suchém asfaltu brzdí lépe letní pneu