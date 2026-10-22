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Oblíbený zvyk českých řidičů při přezouvání ničí auta. Kolo vám může upadnout za jízdy

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Dennívýzva
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Přezouvání kol na zimní sezónu svádí k zažitému garážovému zvyku. Mnoho řidičů před nasazením disků promaže závity šroubů vazelínou nebo měděnou pastou v dobré víře, že na jaře půjdou snáze povolit. Výrobci automobilů i norem však před tímto postupem důrazně varují. Jediná vrstva tuku totiž…
Ruční dotahování šroubů kola u osobního automobilu pomocí křížového klíče

Ruční dotahování šroubů kola u osobního automobilu pomocí křížového klíče

Zdroj: Wilfredor / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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