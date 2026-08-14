Černá buchta s máslovým krémem: Sametový dezert z tmavého těsta, který si vás získá už prvním soustem

Přiznám se vám, že
černá s buchta máslovým krémem je pro mě jeden z těch receptů, které mě okamžitě přenesou zpátky do dětství. Pamatuji si, jak stála na kuchyňské lince u babičky – tmavá, skoro černá od kakaa, a na ní vrstva sněhobílého krému, která vypadala jako čerstvý sníh. Tehdy mi přišla jako něco slavnostního, skoro nedotknutelného. Dnes vím, že je to jeden z nejjednodušších , jaké v dezertů české kuchyni existují, a přesto pořád vyvolává ten samý efekt: každý, kdo ji uvidí na stole, se na ni vrhne jako první. Tmavá jako noc
Kouzlo černé buchty spočívá v tom kontrastu.
Tmavé, vláčné kakaové těsto a světlý máslový krém – to je kombinace, která funguje stejně spolehlivě dnes jako před 40 lety. Jednotlivé rodiny si recept vždy přizpůsobovaly po svém; někdo přidával rum do polevy, někdo do krému. U nás doma se pekla verze s jednoduchým máslovým krémem z moučkového cukru, a právě tu považuji za tu salko nejlepší. Zmizí z talíře dřív, než si uvařím kávu – a to i tehdy, když jsem ji upekla ve všední úterý jen tak, protože se mi zachtělo.
Můj tip zní: Máslo na krém musí mít skutečně pokojovou teplotu – ne změklé z mikrovlnné trouby, ale přirozeně povolené, ideálně vyndané z lednice hodinu předem. Studené máslo se s moučkovým cukrem nesrazí do hladkého krému, ale zůstane hrudkovité a krém pak na buchtě vypadá i chutná jinak, než by měl. Trpělivost se tady opravdu vyplatí. Recept na vláčnou černou buchtu s bílým máslovým krémem
Celková délka přípravy: přibližně 3 hodiny (ideálně přes noc) Ingredience k přípravě Kakaové těsto: 400 g polohrubé mouky 300 g krupicového cukru 1 prášek do pečiva 3 vejce 1 vanilkový cukr 150 g másla (změklého) 250 ml mléka 4 lžíce holandského kakaa špetka soli Máslový krém: 250 g másla (pokojová teplota) 200 g moučkového cukru 1 vanilkový cukr nebo lžička vanilkového extraktu 2 lžíce mléka (podle konzistence)
Kakaová poleva (volitelně): 100 g másla 200 g moučkového cukru 3 lžíce kakaa 3 lžíce rumu 2 lžíce vody Postup přípravy temně černé buchty s máslovým krémem
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů a plech (přibližně 30 × 40 cm) vyložte pečicím papírem. Máslo na těsto nechte předem změknout při pokojové teplotě – s tuhým máslem se těsto hůř spojuje a výsledek bývá hutný místo nadýchaného.
2. Změklé
máslo vyšlehejte s krupicovým cukrem a vanilkovým cukrem do světlé, nadýchané hmoty. Trvá to přibližně 5 minut na středních otáčkách mixéru – nespěchejte, právě tato fáze rozhoduje o vzdušnosti těsta.
3. Postupně zašlehejte
vejce, vždy jedno po druhém. Každé vejce nechte mixérem dobře zapracovat, než přidáte další, jinak se těsto může srážet. Foto: Cooky.cz, Černá buchta s máslovým krémem
4. V míse smíchejte
polohrubou mouku, prášek do pečiva, kakao a špetku soli. Tuto suchou směs přidávejte do máslové hmoty střídavě s mlékem – začněte moukou, pak mléko, pak znovu mouka. Těsto bude husté, ale hladké a lesklé od kakaa.
5. Těsto rovnoměrně rozetřete na připravený plech. Povrch uhlaďte mokrou stěrkou nebo lžící – pomůže to dosáhnout rovnoměrné výšky, takže se buchta propéká stejnoměrně po celé ploše.
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6. Pečte ve vyhřáté troubě
30 až 35 minut. Hotovou buchtu poznáte tak, že do středu zapíchnete špejli a ta vyjde čistá, bez syrového těsta. Buchtu nechte na plechu úplně vychladnout – nanášet krém na teplý základ je nejčastější chyba, po které se krém rozteče a nespolehlivě tuhne. Teď si připravíme krém
7. Změklé
máslo (opravdu pokojové teploty, ne roztavené) šlehejte mixérem přibližně 5 minut, dokud nezesvětlí a nezíská vzdušnou konzistenci. Pak postupně přisypávejte moučkový cukr a vanilku, stále šlehejte. Pokud je krém příliš tuhý, přidejte lžíci mléka a znovu prošlehejte. Foto: Cooky.cz, Černá buchta s máslovým krémem
8. Krém naneste na vychladlou buchtu a rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy. Já používám cukrářskou stěrku namočenou v horké vodě – krém se pak krásně hladce roztírá a nezanechává rýhy.
Poslední krok
9. Pokud chcete buchtu doplnit o kakaovou polevu (a já ji doporučuji – ten kontrast tmavé polevy a bílého krému je přesně to, co z buchty dělá slavnostní kousek), vložte všechny suroviny na polevu do rendlíku a za stálého míchání zahřívejte na mírném ohni, dokud se vše nespojí do hladké, lesklé glazury. Nechte ji mírně zchladnout, pak jí přelijte krém nebo ji nalijte do zdobicího sáčku a buchtu ozdobte tenkými proužky.
10. Hotovou buchtu dejte do lednice alespoň na
60 minut, aby krém pěkně ztuhl a řezy se daly krájet čistě. Ideálně ji připravte večer a nechte přes noc – druhý den je ještě lepší, těsto se proleží a chutě se propojí. Skladujte ji v lednici, kde vydrží 3 až 4 dny – za předpokladu, že ji do té doby nesnědí ostatní členové domácnosti. Tipy redakce: Kakao rozhoduje o barvě i chuti: Dle Wikipedie je kakao obvyklé označení pro semena kakaovníku a z nich vyrobený prášek. Použijte holandské (alkalizované) kakao, které dává těstu tu typicky tmavou, skoro černou barvu a hlubší chuť. Obyčejné přírodní kakao těsto obarví do hnědé a bude méně intenzivní. Rum do polevy jen pokud ho máte rádi: Rumová varianta polevy, kde se do rendlíku přidají 3 lžíce rumu spolu s máslem, cukrem, kakaem a vodou, dodá buchtě výrazně dospělejší charakter. Pokud pečete pro děti, rum jednoduše vynechte a nahraďte ho lžící silné kávy nebo ho zkrátka vypusťte. Krém nesmí být řídký: Pokud se vám zdá máslový krém příliš měkký i po šlehání, dejte ho na 15 minut do lednice, pak znovu prošlehejte. Nikdy nepřidávejte příliš mléka najednou – raději po malých lžičkách, jinak krém ztratí strukturu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, částečně upraveno AI, foto a text Renata Malíková