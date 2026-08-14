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Největší seriálový drsňák se vrátil. Čtvrtý Jack Reacher je online a akčnější než kdy dřív

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Jeden z nejmilovanějších akčních hrdinů současnosti je konečně zpátky. Zkušený armádní vyšetřovatel Jack Reacher (Reacher) se po roce a půl vrací se čtvrtou sérií, která drsnou horu svalů v podání Alana Ritchsona přenese opět do trochu jiného žánrového dobrodružství. První tři epizody si můžete pustit od středy na Amazon Prime.
Největší seriálový drsňák se vrátil. Čtvrtý Jack Reacher je online a akčnější než kdy dřív

Největší seriálový drsňák se vrátil. Čtvrtý Jack Reacher je online a akčnější než kdy dřív

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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