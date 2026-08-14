Největší seriálový drsňák se vrátil. Čtvrtý Jack Reacher je online a akčnější než kdy dřív

Na plátně to bývalému vojenskému esu, tenkrát ještě s tváří Toma Cruise, nevyšlo, na seriálovém poli však slaví postava z pera spisovatele Leea Childa obrovský úspěch. Seriál se už od první série počítá mezi nejúspěšnější tituly streamovací služby a dokázal na rozdíl od filmových předchůdců titulního hrdinu správně vytěžit. Reacher je tak v charismatickém Ritchsonově podání nejen akční řízek, co vám během vteřiny zlomí ruku, ale také analytický a inteligentní borec, který nesnáší nespravedlnost a žádný čin nenechá nepotrestán. Z Reachera se tak stala pořádně testosteronová podívaná připomínající osmdesátkové i devadesátkové kousky, která by nám měla udělat radost i svou čtvrtou řadou.
Má k tomu ostatně znovu skvělé předpoklady. Stejně jako u předchozích sérií platí, že i tentokrát se tvůrci vydávají zcela odlišným příběhovým směrem. Zatímco první sezóna byla komorní a pro Reachera vysoce osobní, druhá se proměnila v týmovku a třetí se soustředila na jeho (ne zrovna nenápadnou) misi v utajení. Všechny Reacherovy zářezy si navíc držely nadstandardní seriálovou kvalitu. Ve čtvrté řadě na motivy v pořadí třinácté knihy s názvem Zítra bude po všem se Reacher naopak zaplete do nebezpečného spiknutí vedoucího až do těch nejvyšších pater moci a po hrdinovi i jeho spojencích začnou jít prakticky všichni.
To vše začne poté, co bývalý voják začne vyšetřovat záhadnou sebevraždu ženy v metru, která toho evidentně věděla až příliš. A brzy toho bude vědět příliš i náš starý známý Reacher. Upoutávka dává jasně najevo, že tentokrát se bude hrát opravdu o hodně a seriálový drsňák nebude moci věřit nikomu. Příběh se zdá na první pohled zamotanější, dle traileru si však seriálový hit zachová všechny důležité propriety a bude chtít být ještě větší než doposud.
Trailer proto nabízí výraznější porci akce než předchozí série, Reacher opět sbalí nějakou tu krásku a i přes komplikované vyšetřování si nejspíš seriál stále ponechá svou tradiční přímočarost. O tom, zda budou fanoušci znovu spokojeni, se můžete přesvědčit už nyní na Amazon Prime Video, kam dorazily rovnou první tři díly nové řady.
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Zdroj: Amazon Prime Video