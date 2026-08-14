Češi si připlatí za ranní kávu i čokoládu. Viníkem je tisíce kilometrů vzdálený jev

Neviditelný diktátor cen z Tichého oceánu
V polovině roku 2026 se oficiálně zformoval klimatický jev El Niño. Americký úřad NOAA předpovídá jeho trvání minimálně do zimy 2026/2027 s pravděpodobností přesahující 95 %. Nejde přitom o běžný cyklus.
Existuje až 65% šance na vznik takzvaného „super-El Niña„.
Tento globální klimatický obr má drtivý dopad na klíčové zemědělské oblasti. Zatímco západní Afrika, domov více než poloviny světové produkce kakaa, čelí extrémním výkyvům počasí, pěstitelé kávy v Asii a Jižní Americe svádějí boj o holou úrodu. Pro běžného spotřebitele v České republice to znamená jediné – citelný zásah do rodinného rozpočtu při nákupu oblíbených pochutin.
Když plantáže v Africe zažívají apokalypsu
Pobřeží slonoviny a Ghana, které zajišťují přes 50 % světové produkce kakao, zažívají těžké časy. Nadměrné srážky v západní Africe nejprve podpořily rychlé šíření chorob rostlin, aby je následně vystřídalo extrémní sucho a spalující horko.
Pobřeží slonoviny kvůli tomu očekává dramatický pokles produkce v nadcházející sezóně na pouhých 1,8 milionu tun, což je výrazný propad oproti dřívějším odhadům 2,2 milionu tun.
Reakce finančních trhů na sebe nenechala dlouho čekat. V srpnu 2026 vzrostly futures na kakao o neuvěřitelných 9,3 % během pouhých dvou obchodních dnů a překonaly hranici 5 500 USD za tunu. Tento skok následoval po červnovém meziměsíčním nárůstu o 28 %.
Banka Citi navíc pro sezónu 2026/27 predikuje globální deficit kakao ve výši 56 000 tun, což dlouhodobě tlačí ceny čokoládových výrobků v českých obchodech vzhůru.
Vietnam trpí, Brazílie tančí na hraně
U kávy je situace ještě komplikovanější, protože El Niño nezasahuje všechny regiony stejně. Vietnam, jakožto hlavní producent odrůdy Robusta, čelí v klíčovém regionu Central Highlands hrozbě extrémního sucha. Nedostatek vody pro zavlažování během kritického období kvetení kávovníků vyvolává vážné obavy o budoucí sklizeň.
Naopak v Brazílii, která dominuje trhu s odrůdou Arabica, byl vývoj jako na horské dráze. Původní odhady pro sezónu 2026/27 slibovaly rekordní sklizeň až 75,3 milionu pytlů podle analytiků StoneX, což v květnu stlačilo ceny arabiky na nejnižší úroveň od listopadu 2024.
V červnu a červenci 2026 však brazilské plantáže zasáhly nečekané deště, které sklizeň zpomalily a výrazně zhoršily kvalitu zrn, což ceny opět vyhnalo nahoru.
Kdy zdražení postihne české obchody
V českých obchodech se tyto turbulence mohou projevit až v příštím roce. Pražírny a obchodní řetězce totiž nakupují kávu s předstihem do zásoby a ceny pak upravují v cyklech. Zjednodušeně řečeno, dokud je káva na skladě, prodejci nebudou mít ke zdražování důvod.
Na druhé straně ale neplatí mýtus o plošném dopadu El Niña na veškerou kávu. Zatímco vietnamská robusta kvůli suchu zdražuje, brazilská arabica díky rekordní úrodě v první polovině roku zaznamenala dočasný přebytek, což ukazuje, jak rozmanitý a citlivý tento globální trh ve skutečnosti je.
Zdroje článku: azet.sk, xtb.com, openiazoch.zoznam.sk, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová