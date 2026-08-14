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Neznámé číslo nezvedáte? Tím volajícímu říkáte přesně to, co potřebuje vědět. Zavolá znovu, když to nečekáte

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Nepřijatý hovor z neznámého čísla neznamená pro call centrum, že už nemá volat znovu. Spíš naopak, že to má zkusit později.
Android telefon Samsung Galaxy S25 Ultra

Android telefon Samsung Galaxy S25 Ultra

Zdroj: HuangWending18072009 / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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