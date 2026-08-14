Spíte celou noc s otevřeným oknem? V některých podmínkách to vážně není dobrý nápad

Představa čerstvého vzduchu při spaní je lákavá a pro mnohé nenahraditelná. Jenže fyzika vlhkosti nerozlišuje mezi příjemným pocitem a rizikem, zajímá ji jen teplota povrchů a množství vodní páry ve vzduchu.
Fyzika, která pracuje, zatímco spíte
Každý spící člověk vydechuje a potí se. Za osm hodin spánku to podle
Umweltbundesamt znamená zhruba 0,25 až 0,5 litru vody na osobu. Pár v manželské posteli tak do ložnice dodá až litr vlhkosti, a ta musí někam.
Vzduch pojme jen omezené množství vodní páry a toto maximum závisí na teplotě. Čím teplejší vzduch, tím víc páry unese. Čím chladnější, tím méně. Relativní vlhkost vyjadřuje, jak blízko je vzduch svému maximu. Při dvaceti stupních a padesátiprocentní relativní vlhkosti je všechno v pořádku. Ale stačí, aby se ten samý vzduch dostal ke sklu ochlazenému na pět stupňů, a relativní vlhkost tam vyskočí ke stu procentům. Voda se vysráží. Ráno ji vidíte jako kapky na okně.
Otevřené okno přes noc tento problém nezpůsobuje tím, že by „přineslo plíseň zvenku“. Způsobuje ho tím, že po celé hodiny ochlazuje sklo, ostění, vnější stěny a okolní konstrukce. Čím déle chlad působí, tím hlouběji proniká do materiálu, a tím větší plocha se stává kondenzačním povrchem.
Problém nekončí u okenního rámu
Orosené sklo je jen nejviditelnější příznak. Kondenzace probíhá všude tam, kde je povrch dostatečně studený: v rozích místnosti, za skříní přisunutou k vnější stěně, u tepelných mostů kolem ostění, na spodní straně matrace. Právě matrace je přitom zrádná: leží na ní teplé tělo, zespodu se hromadí vlhkost a vzduch tam prakticky neproudí.
Rizikové faktory se v českých domácnostech často sčítají:
Plastová okna výrazně omezují přirozenou infiltraci vzduchu. Státní zdravotní ústav řadí byty s plastovými okny mezi typická místa výskytu plísní. Podtápění a nárazové topení udržují povrchy chladné i při zavřeném okně. Kdo šetří na vytápění ložnice a zároveň nechává okno sklopené, kombinuje dva problémy najednou. Starší zástavba s tepelnými mosty má v rozích a kolem oken místa, kde povrchová teplota klesá výrazně pod průměr místnosti. Tam může kondenzace nastat i při zdánlivě normální pokojové vlhkosti. Sušení prádla v bytě přidává další litry vody do vzduchu, které větrání musí odvést.
Stiftung Warentest navíc upozorňuje na detail, který mnozí přehlížejí: ráno po vstávání by se postel neměla hned ustýlat. Peřinu je lepší odklopit a nechat matraci vyvětrat, jinak vlhkost zůstane uvězněná přesně tam, kde škodí nejvíc.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Kdy je studený vzduch spojenec a kdy nepřítel
Zimní venkovní vzduch má jednu velkou výhodu: obsahuje velmi málo absolutní vlhkosti. Když ho pustíte dovnitř a on se ohřeje, jeho relativní vlhkost prudce klesne, a tím vysouší interiér. To je princip, na kterém stojí krátké intenzivní větrání. Otevřete okna dokořán na tři až pět minut, vzduch se vymění, vlhkost odejde ven a stěny nestihnou prochladnout.
Problém celonočního větrání je v tom, že tento odvlhčovací efekt probíhá kontinuálně, ale zároveň se konstrukce kolem okna ochlazují hodinu za hodinou. Výsledek: vzduch uprostřed místnosti může být relativně suchý, ale na chladných površích u okna a vnějších stěn se vlhkost sráží. Ventilační poloha (sklopení horní hrany) je přitom ještě horší než okno dokořán: výměna vzduchu je pomalá, ale ochlazování okolí rámu intenzivní.
Na jaře riziko nekončí. Studené noci přetrvávají, venkovní vzduch je ale teplejší a obsahuje víc vlhkosti, takže jeho schopnost vysušit interiér klesá. Větrání pak musí trvat déle, ale stále kontrolovaně, ne celou noc.
Hygrometr za dvě stovky místo dojmu za tisíce
Pocit, že „v ložnici je příjemně chladno a čerstvě“, není měřicí přístroj. Bezpečné pásmo relativní vlhkosti pro obytné prostory leží mezi 40 a 60 procenty. Nad 60 procent riziko kondenzace a plísní roste, při 80 procentech na povrchu je podle
Verbraucherzentrale situace kritická.
Digitální hygrometr stojí od dvou set korun a je nejlevnější prevencí. Důležité je ale i to, kam ho umístíte. Uprostřed místnosti ukazuje průměr, a průměr může být v pořádku, zatímco v rohu u vnější stěny už je problém. V bytě se staršími okny nebo tepelnými mosty má smysl měřit právě tam.
Praktický režim pro chladné období vypadá takto:
Kdy Co udělat Jak dlouho Ráno po vstávání Okna dokořán, odklopit peřinu 3–5 minut v zimě, déle na jaře Večer před spaním Intenzivní průvan 3–5 minut Po vaření, sprchování, sušení prádla Okna dokořán Dokud hygrometr neklesne pod 60 % Přes noc Okna zavřená, topení na 16–18 °C Celou noc
Teplota ložnice by neměla klesnout pod 16 °C. Pásmo 16–18 °C je kompromis mezi kvalitním spánkem a prevencí kondenzace. Kdo topí méně, musí o to pečlivěji hlídat vlhkost.
Zdraví, ne jen omítka
Plíseň v ložnici není jen estetický problém nebo škoda na majetku.
WHO uvádí u obyvatel vlhkých a plesnivých bytů až o 75 procent vyšší riziko respiračních příznaků a astmatu. CDC doplňuje, že reakce na plísně jsou individuální: někdo žije v zasaženém bytě bez příznaků, jiný reaguje kašlem, ucpaným nosem nebo záněty dýchacích cest. Děti a alergici jsou zranitelnější.
Varovné signály, které by neměly zůstat bez reakce: opakovaně orosená okna ráno, zatuchlý pach v ložnici, tmavé tečky v rozích nebo za nábytkem, vlhká místa na stěně. Miska se solí nebo granulátový pohlcovač vlhkosti může pomoct ve skříni nebo v malém uzavřeném prostoru, ale v běžné ložnici příčinu nevyřeší.
Čerstvý vzduch při spaní není nepřítel. Nepřítel je nekontrolované ochlazování povrchů v místnosti plné vodní páry. Rozdíl mezi obojím je hygrometr, pět minut větrání dokořán a radiátor nastavený na šestnáct stupňů.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková