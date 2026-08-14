Pochoutkový salát podle starých receptur: Tradiční lahůdková klasika s plnou chutí a jednoduchou domácí přípravou

V lahůdkářství jsem si ho dřív občas koupila k večeři s rohlíkem. Doma ale vždycky něco chybělo – ta známá chuť z dětství. Dnes jsem zkusila pochoutkový salát podle starých receptur a přesně tohle je ono: poctivý, se šunkovým salámem nakrájeným na nudličky, s okurkami a jemně dochucenou majonézou. Navíc je hotový za chvíli a po odležení v lednici je ještě lepší.
Salát nepotřebuje žádné složité suroviny ani kuchařské triky. Důležitější je, jak nakrájíte jednotlivé suroviny a kdy je dochutíte. Právě stejnoměrné tenké nudličky ze šunkového salámu a dělají ten správný dojem, který si člověk spojí s poctivou studenou kuchyní. sterilovaných okurek
Doma ho jíme nejčastěji s
čerstvými rohlíky, někdy jde i na chlebíčky, když přijde návštěva.
Můj tip: Se solí zacházejte opatrně a přidávejte ji až nakonec po malých špetkách. Každá majonéza i každý salám je slaný trochu jinak, a byla by škoda salát zbytečně přehnat. Pochoutkový salát a staré normy studené kuchyně
Pochoutkový salát patří k receptům, které si řada lidí spojuje s dobou, kdy měla studená kuchyně přesně daná pravidla. V několika dnes dostupných přepisech receptur se objevuje odkaz na
, podle níž se používaly dost konkrétní poměry surovin. Nejčastěji se opakuje kombinace ČSN z roku 1976 400 g šunkového salámu, 180 g sterilovaných okurek, 55 g hrášku a 300 g majonézy. Tahle přesnost má něco do sebe. Nic se nepřehání, každá složka má svoje místo. Recept na poctivý domácí pochoutkový salát
Tenhle recept drží staré poměry a chutí se opravdu blíží tomu, co si mnozí pamatují z lahůdek. Vyplatí se připravit ho pár hodin předem, aby se všechno hezky propojilo.
Doba přípravy: 20 minut
Doba odležení: alespoň 2 hodiny
Počet porcí: 6 až 8 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 400 g šunkového salámu 180 g sterilovaných okurek 55 g sterilovaného hrášku 25,5 g cibule 300 g majonézy 20 g plnotučné hořčice 10 g cukru krupice 6 g octa 8 g worcesterové omáčky 5 g soli 0,5 g mletého pepře Postup přípravy pochoutkového salátu podobnému z retro lahůdkářství
1. Nachystejte si větší mísu a suroviny si odvažte. U tohohle receptu se vyplatí držet poměry, protože právě díky nim má
pochoutkový salát tu známou, vyrovnanou chuť.
2.
Šunkový salám nakrájejte na tenké, pokud možno stejné nudličky. Kostky sem nepatří. Úzké proužky vypadají líp a salát se pak i lépe jí. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Šunkový salám nakrájíme na stejné tenké nudličky
3.
Sterilované okurky nechte chvíli okapat a pak je nakrájejte také na jemné nudličky. Když budou stejně tenké jako salám, bude výsledek působit upraveně a nic nebude zbytečně vyčnívat. Zdroj: Horacio Cambeiro, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, Sterilované okurky necháme kapat a nakrájíme na jemné nudličky
4.
Cibuli oloupejte a nasekejte opravdu najemno. Nemá převálcovat ostatní chutě, jen přidat lehkou štiplavost a pomoct celkové skladbě.
5. Do mísy dejte nakrájený
salám, okurky, scezený hrášek a cibuli. Všechno lehce promíchejte, aby se suroviny rovnoměrně rozložily.
6. V menší misce rozmíchejte
majonézu, plnotučnou hořčici, cukr, ocet, worcester a mletý pepř. Vznikne hladký základ, který salát spojí a koření se v něm rozptýlí rovnoměrněji, než když by se sypalo rovnou do mísy.
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7. Zálivku přidejte k salámové směsi a vše důkladně promíchejte. Salát má být krémový, ale ne řídký. Když použijete hustší
majonézu, bude dobře držet i na chlebíčcích.
8.
Sůl přidávejte postupně po menších dávkách. Po každém promíchání ochutnejte. Je to drobnost, ale důležitá, protože některé salámy a majonézy bývají už samy o sobě dost výrazné. Ještě zchladit
9. Hotový
pochoutkový salát zakryjte a dejte alespoň na 2 hodiny do lednice. Když dostane čas na odležení, chutě se propojí a cibule trochu zjemní.
10. Podávejte vychlazený s
čerstvým pečivem, na chlebíčcích nebo jako rychlou studenou večeři. V lednici vydrží zhruba 2 dny, nejlepší bývá ale první a druhý den po přípravě. Tipy hospodyňky a rady z domácí kuchyně na přípravu retro salátu
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková