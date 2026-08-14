Petúnie v srpnu zkraťte na 20 cm nad zemí. Vypadá to krutě, ale do prosince vám to vrátí stovkami nových květů

Petúnie z čeledi Solanaceae (ano, opravdu patří do stejné skupiny rostlin jako třeba rajčata nebo brambory) jsou rodem
20 druhů kvetoucích rostlin, které pocházejí z Jižní Ameriky. Tyto pestré a všestranné letničky jsou ceněny především pro své úžasné trubkovité květy, které mají celou řadu barev, od bílé a růžové až po fialovou a červenou a mohou být dokonce i vícebarevné. Něco málo o petúniích
Petúnie se dělí na čtyři hlavní typy podle velikosti květů a způsobu růstu: Velkokvěté (Grandiflora), mnohokvěté (Multiflora), mnohokvěté (Milliflora) a převislé se (Wave). S oblibou se pěstují v zahradách, závěsných koších a nádobách díky své dlouhé době kvetení a schopnosti prospívat v různých klimatických podmínkách, jak píše web
iReceptář. Zdroj fotografie: Freepik Petúnie rozkvetou celé léto, chce to hnojivo droždí a cukr Proč stříhat petúnie v srpnu?
Řez petúnií na konci léta, konkrétně na konci července nebo v srpnu, je klíčovou technikou, která zajistí jejich bohaté kvetení až do pozdního podzimu.
Tento strategický řez totiž skvěle pomáhá stimulovat silný růst bočních větví a podporuje tak žádoucí vývoj nových květních pupenů. Odstraněním starého a unaveného porostu navíc může rostlina přesměrovat svou energii na tvorbu čerstvých květů a poskytovat vám tak velkolepou podívanou opravdu až do zámrzu. Jak stříhat petúnie
Během vegetace pravidelně odstraňujte odkvetlé květy, abyste zabránili tvorbě semen a podpořili další kvetení. V srpnu pak proveďte výraznější řez.
Pomocí čistých a ostrých zahradnických nůžek nebo nože zkraťte rostliny asi 20 cm nad zemí. Může se to zdát drastické, ale petúnie na takový řez reagují velmi dobře a rychle vytvářejí nový růst a květy. Zajištění dlouhého kvetení
Po pozdně letním prořezání je podle webu
iPrima nezbytné omlazené petúnie podpořit vhodnou péčí, aby se maximalizoval jejich kvetoucí potenciál. „radí zahradnice Lenka N. z Ratibořic. Aplikujte vyvážené, ve vodě rozpustné hnojivo, které poskytuje základní živiny. Dodržujte pokyny na obalu pro správné dávkování a frekvenci – za mě jsou nejlepší ta, která se používají každé dva týdny,“ Zdroj fotografie: Pixabay Správný střih podporuje tvorbu nových poupat i výhonů, takže se z jejich krásy budete moci těšit opravdu dlouho
„
A také dbejte na důslednou zálivku, aby byla půda stále vlhká, ale ne přemokřená. A nezapomeňte, že petúnie preferují dobře propustnou půdu, aby nedocházelo k hnilobě kořenů. Pokud máte dojem, že tím trpí, vyndejte je z květináče a na dno nasypte alespoň keramzit. A dodává ještě. A pokud se vašim petúniím přece jen tak úplně nedaří, můžete vyzkoušet i příští rok buďte při výběru substrátu obezřetnější. Mnohdy úplně postačí, když ho odlehčíte pískem,“ perfektní přírodní životabudič v podobě kyseliny citronové, o kterém už Chalupáři-Zahrádkáři také psali.
VIDEO Zaštipování a tvarování petúnií krok za krokem
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři