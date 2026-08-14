Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Petúnie v srpnu zkraťte na 20 cm nad zemí. Vypadá to krutě, ale do prosince vám to vrátí stovkami nových květů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ačkoli jsou petúnie odolné, mohou se někdy stát obětí škůdců a chorob. A věnovat se musíte i jejich správnému střihu.
Pár střihnutí v srpnu a petúnie nádherně pokvetou až do pozdního podzimu

Pár střihnutí v srpnu a petúnie nádherně pokvetou až do pozdního podzimu

Zdroj: Freepik
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Klasické sprchové kouty dostávají konkurenci. Italské řešení dělá koupelnu vzdušnější
Klasické sprchové kouty dostávají konkurenci. Italské řešení dělá koupelnu vzdušnější
Padesátikoruna z roku 2001 se razila jen v 16 000 kusech. Má cenu tisíců, možná s ní právě teď platíte za rohlíky
Padesátikoruna z roku 2001 se razila jen v 16 000 kusech. Má cenu tisíců, možná s ní právě teď platíte za rohlíky

Padesátikoruna z roku 2001 se na začátku letošního února prodala na Aukru za 1 460 Kč, téměř třicetinásobek...

Cuketu z léta zmrazí správně jen ten, kdo zná jeden krok navíc. Bez něj vytáhnete z mrazáku vodnatou kaši
Cuketu z léta zmrazí správně jen ten, kdo zná jeden krok navíc. Bez něj vytáhnete z mrazáku vodnatou kaši

Zvládnutím umění zmrazování této přizpůsobivé zeleniny si zajistíte celoroční zásoby jedné z...

Mastnota z kuchyňských skříněk může zmizet bez drahé chemie. Pomůže jednoduchý domácí prostředek
Mastnota z kuchyňských skříněk může zmizet bez drahé chemie. Pomůže jednoduchý domácí prostředek

Kilogram jedlé sody stojí v českém e-shopu necelých 46 korun a zvládne to, co řada drahých sprejů z...

Hřebíček a bobkový list v každé skříňce: moli se do kuchyně už nevrátí. Stačí je rozložit jedním způsobem
Hřebíček a bobkový list v každé skříňce: moli se do kuchyně už nevrátí. Stačí je rozložit jedním způsobem

Pozvěte si do kuchyně hřebíček a bobkový list. Společně dokážou odradit jedny z nejnenáviděnějších škůdců –...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.