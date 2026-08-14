Jsme bez tiků v oku zpátky. Arichteva s Pártlovou popsaly dovolenou s dětmi a fanouškům poslaly fotku v plavkách

Kdo někdy strávil delší čas v tropech s malým dítětem, ví, že slovo „dovolená“ je v uvozovkách. Arichteva to po příletu shrnula s upřímností, na kterou si u ní fanoušci zvykli: být tak dlouho se svým dítětem bylo „krásné, ale trochu moc“ a celá rodina se těšila, „až si od sebe odpočinou“. Právě tahle nadsázka, unavená, sebeironická, bez filtru, stojí za titulkovou hláškou i za tím, proč snímek dvou žen v plavkách na lodi zaujal víc než běžná dovolenková fotogalerie.
Z Thajska přes Bali až na Nusa Lembongan
Itinerář se dal složit z příspěvků obou žen. Arichteva vyrazila nejprve s manželem Biserem a synem Lukou do Thajska. Pártlová mezitím trávila delší pobyt na Bali s partnerem Josefem Vařekou. Arichteva se pak za kamarádkou přesunula na Bali a společně vyrazily na výlet k ostrovu Nusa Lembongan, malému kousku souše jihovýchodně od Bali, kam se jezdí za čistou vodou a klidem.
Právě tam vznikl ten snímek. Obě v bikinách, hlavy kryté před sluncem, popisek lakonický: „Krásný už jsme byly.“ Žádná póza z fitness kampaně, žádný filtr. Přesně ten typ obsahu, který obě na sítích budují roky: normální holky na normální dovolené, akorát s lepším počasím.
Cvičení pro hlavu, ne pro Instagram
Arichteva přitom na jaře vypadala viditelně jinak než před rokem. Po návratu z Bali ji média popsala jako „opálenou a s pár kily dole“. Změna ale nezačala na pláži. V rozhovoru pro Lifee.cz prozradila, že od ledna pravidelně cvičí, a důvod formulovala bez příkras: dělá to hlavně „pro svoji hlavu“, ne kvůli přehnanému řešení postavy. Chtěla lépe zvládnout pracovní návrat a nabitější režim s dítětem.
Pártlová jede podobnou linku. Po návratu z tříměsíčního Bali přiznala, že tam trochu zhubla, ale po měsíci v Česku zase něco nabrala. Žádná tragédie, žádný detox, prostě život.
A právě proto ta plavková fotka funguje. Není to jednorázová exhibice, ale logické vyústění přístupu, který obě budují přes deset let, od dob, kdy spolu s Nikol Leitgeb založily projekt 3v1. Arichteva v rozhovoru pro Novinky.cz popsala, že se znají dvanáct let. A i po tom, co se jejich pracovní cesty částečně rozešly, se s Pártlovou dál scházejí, chtějí se vídat jako kamarádky, ne jako pracovní projekt.
Přátelství, které přežilo práci i děti
Společná dovolená s rodinami v jihovýchodní Asii je vlastně nejlepší důkaz toho, co obě opakují v rozhovorech: že jejich vztah není marketingový konstrukt. Arichteva za Pártlovou přiletěla z jiné země, aby spolu strávily čas na Bali. Ne kvůli natáčení, ne kvůli kampani. Kvůli tomu, že se chtěly vidět.
Dvanáct let přátelství, dvě malé děti, tisíce kilometrů, a na konci fotka z lodi, kde obě vypadají přesně tak, jak se cítí: unavené, opálené a spokojené. Bez retuše, bez tiků v oku.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová